Zadina si na NHL musí počkat. Sezonu zahájí na farmě Detroitu

„Dělá hodně věcí opravdu dobře. Ještě není perfektní, ale přemýšlí o hře. Na tak mladého hráče hraje vyzrále,“ hledal mladíkovy přednosti kouč Detroitu po sobotní výhře v generálce nad Torontem 5:1.

„Je šikovný s pukem, ale také blokuje střely a umí se adaptovat na defenzivní hru. Během kempu se stále zlepšuje. Mimo led stále pracuje na síle. Když ještě zapracuje na rychlosti, posune se ještě na další úroveň,“ dodal Blashill.



Zadina byl nejvýše draftovaným českým hráčem od roku 2000. Výše než on byl vybrán před 18 lety obránce Rostislav Klesla, jehož si Columbus zvolil na čtvrtém místě. Rovněž jako šestku si vybralo v roce 2003 San Jose útočníka Milana Michálka a před třemi roky New Jersey útočníka Pavla Zachu.

V minulé sezoně působil v QMJHL v dresu Halifaxu, kam odešel loni z Pardubic poté, co měl v extralize na kontě 29 zápasů a čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí. V QMJHL odehrál v základní části 57 zápasů a připsal si 82 bodů za 44 gólů a 38 nahrávek. V play off přidal v devíti duelech 12 bodů (5+7).

Na přelomu roku zazářil na mistrovství světa hráčů do 20 let, kde pomohl ke čtvrté příčce českého mužstva sedmi góly a asistencí v sedmi utkáních. Byl zvolen do All Star týmu turnaje.

Usiloval také o účast na seniorském MS, do konečného výběru se ale nedostal. Syn asistenta trenéra Třince a bývalého útočníka Marka Zadiny má v reprezentaci na kontě už šest utkání a dva body za gól a asistenci.