Zadina na kempu nováčků: žasne nad plnými tribunami, sklízí chválu

Týmy NHL zahájily v týdnu nováčkovské kempy, z řady českých noviců přitahoval nejvíce pozornosti Filip Zadina. Nejvýše draftovaný krajánek létal po ledě tréninkové haly Red Wings s jedenáctkou na zádech a start přípravy si pochvaloval.

„Když jsem vyjel mezi mantinely, cítil jsem se fantasticky,“ měl radost Zadina v rozhovoru pro server MLive.com. Stihl okusit také ledovou plochu Little Caesars Areny, hlavní haly klubu, která byla otevřena před necelým rokem. „Je to krásný stánek, pravděpodobně nejlepší v celé NHL.“

Good run here out of Filip Zadina at Red Wings development camp. pic.twitter.com/pGTY4fBCHd — The Athletic (@TheAthleticDET) 26. června 2018

Zážitek z nového prostředí umocnily i početné zástupy fanoušků, které se na Zadinu a další hokejové klenoty přišly podívat. „Lidi jsou tu skvělí, pomáhají mně i klukům. Stejně tak nás drží i celá organizace,“ nemohl si vynachválit nové působiště 18letý pardubický odchovanec.

Příznivci Red Wings si Zadinu oblíbili velice rychle. Jen na sociální síti Instragram mu fanoušci přibývají raketovou rychlostí. „Musel jsem si vypnout notifikace, jinak by mi mobil asi explodoval,“ smál se nejproduktivnější nováček uplynulé sezony juniorské ligy QMJHL a dodal vážnějí: „Chci všem poděkovat, těžko se mi tomu věří.“

Detroit si zatím pořádně prohlédnout nestačil, jeho úkolem číslo jedna je totiž práce na ledě. Klub se netají očekáváním, že se Zadina v následující sezoně probojuje do prvního týmu.

„To se dobře poslouchá. Ale nejprve musím dokázat, že si to zasloužím. Bude to těžký úkol, ale když budu trpělivý a předvedu svůj hokej, šanci dostanu,“ motivoval se Zadina.

První dojem na detroitském ledě ale zanechal více než slibný. Komplimentů se mu dostalo i od šéfa rozvoje Red Wings a bývalého útočníka Shawna Horcoffa. „Je to dříč, chce se předvést. První den měl navíc jen své brusle, zbytek výstroje dostal nový, a jak mu to šlo. Věří si a my jemu taky, protože střelce potřebujeme.“

Při trénincích herních situací se Zadina postavil po bok Michaela Rasmussena, kanadského centra, který byl loňskou jedničkou draftu Detroitu. Spolupráci si oba pochvalovali.

„Díky němu vypadá moje hra ještě lépe,“ kvitoval svého předchůdce Zadina. O rok starší Rasmussen strávil uplynulou sezonu v Tri-City ve Western Hockey League. V 47 duelech posbíral 59 bodů (31+28).

„Ale teď chci udělat další krok kupředu. Chci hrát za Red Wings, chci hrát v NHL,“ hlásí Rasmussen. Není pochyb o tom, že stejný záměr má i Zadina. Pomoct by mu mohla zkušenost s dospělým hokejem.

Před dvěma lety si zahrál v extralize za Pardubice, na jaře se navíc připojil k národnímu týmu v přípravě před světovým šampionátem. Ví, co od „chlapské“ konkurence čekat.

„I proto jsem připraven zabojovat o místo v sestavě,“ shrnuje své odhodlání Zadina. V nadcházejících týdnech bude mít možnost to ukázat.