Můžeme si pomoct, těší Pyrochtu a Ordoše, liberecké mládí v reprezentaci

Oba už se připojili k české reprezentaci, která se chystá na mistrovství světa. „Je to příjemná zpráva, ale radši bych s libereckým týmem pokračoval dál v play off,“ komentoval pozvánku do národního týmu Filip Pyrochta. „Je to ocenění pro celý klub, který nám dal šanci v extralize.“

U nadějného obránce nominace zase tolik překvapivá nebyla. Za reprezentaci už nastoupil vloni v létě ve dvou utkáních proti Slovensku. Během sezony se navíc rozehrál ke skvělým výkonům, které korunoval ve čtvrtfinále s Hradcem, kde byl druhým nejproduktivnějším libereckým hráčem. „Kdo sledoval výkony Filipa v druhé půlce sezony a speciálně v play off, tak musí vidět, že to byl nejlepší bek extraligy,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán.

MS 2018 Podrobnosti o šampionátu v Dánsku

Druhého libereckého mladíka Jana Ordoše premiérová reprezentační pozvánka hodně překvapila. Jednou večer se mu na telefonu objevilo neznámé číslo. Z druhého konce linky se ozval hlas reprezentačního kouče Josefa Jandače. „Ptal se mě, jestli jsem zdravý a mám chuť. Já řekl, že ano. Fakt jsem to nečekal,“ vypráví Ordoš, přes své mládí jeden z klíčových útočníků Liberce.

Ordoš i Pyrochta jsou produktem kvalitního libereckého scoutingu, znají se už od mladšího dorostu. Pod Ještěd přišli shodně ve 14 letech, Ordoš z Ústí nad Labem, Pyrochta z Třebíče. V liberecké extraligové kabině sedí vedle sebe a jsou rádi, že spolu můžou být i v reprezentaci.

„Je to výhoda, můžeme si psychicky pomoct,“ shodují se. Zatím za sebou mají jeden trénink, zítra s reprezentací zahájí další blok přípravy v Příbrami, kde český tým příští týden čekají i dvě utkání Euro Hockey Challenge proti Švýcarsku.

Kýženým cílem všech vybraných hráčů je dostat se do finálního výběru pro mistrovství světa v Dánsku. Pro Pyrochtu by to mělo být po skvělé sezoně teoreticky snadnější, šanci však mají oba. „Já budu vděčný za každý trénink,“ říká Jan Ordoš. „Všichni jsme na jedné čáře. Je to ještě dlouhá cesta - šest týdnů a hodně zápasů,“ dodává Filip Pyrochta.

„Jsem hrozně rád, že oba dostali šanci. Tajně doufám, že Filip mistrovství světa udělá, Honza to bude mít těžší,“ míní trenér Pešán.

Mladíci nebyli jediní Bílí Tygři, o které měl reprezentační kouč Jandač zájem. Obránce Šmíd a útočník Filippi se mu však omluvili. U útočníka Bulíře byl ještě otazník.