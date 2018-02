Navrátilec Filippi trénuje s hokejovým Libercem. Pomůže mu do play-off?

Pětadvacetiletý Filippi se v Liberci zotavuje z nepříjemného zranění zad. Začátkem minulého týdne se jeho stav už zlepšil natolik, že se zapojil do tréninku s Bílými Tygry.

„Říkal jsem, že nezačnu trénovat do doby, dokud se nebudu cítit na alespoň 80 nebo 90 procent v pohodě. Řekl bych, že je to už na dobré cestě,“ uvedl šikovný útočník pro klubový web Bílých Tygrů.

Tomáš Filippi začínal s hokejem v Trutnově, ale v deváté třídě si ho vyhlédli liberečtí scouti, a tak se stěhoval pod Ještěd. Jako patnáctiletý byl pak v sezoně 2007/08 jedním z tahounů dorostu, kde se potkal i s dnešními libereckými hráči Vlachem a Jánošíkem. V mládeži patřil k velice produktivním hráčům a v tomto trendu pokračoval i při svém dvouletém působení v zámoří.

Po návratu do Liberce hned naskočil do extraligy v dresu Tygrů a během tří sezon za ně odehrál celkem 141 zápasů, v nichž nasbíral 86 bodů. Odrazil se odsud do reprezentace i k angažmá v KHL. Teď je zpátky v Liberci s cílem dát se co nejdřív zdravotně do pořádku. A možná i pomoci svému bývalému týmu k postupu do play-off.

„Tréninkový výpadek mi moc nevadí, za takový týden se do toho dostanu. Ale jsem na sebe zatím raději opatrný. Záda asi nejsou úplně na hru. Ale to stejně uvidíme naplno až poté, co naskočím do zápasu,“ říká. Každý den nyní trénuje s týmem a potom ještě provádí speciální cviky, které ulevují jeho zádům.

Hokejisté Liberce se v nynější olympijské pauze připravují na vyvrcholení základní části extraligy. Do jejího konce zbývají ještě čtyři zápasy: první dva příští pondělí a úterý doma proti Jihlavě, v pátek pak opět doma s Plzní a nakonec v neděli ve Vítkovicích.

Bílí Tygři jsou nyní v tabulce devátí. Pro postup do předkola play-off potřebují udržet místo v první desítce, pokud chtějí postoupit přímo, museli by smazat pětibodové manko na šestou příčku.

„Na papíře je to jasně dané. Máme to ve svých rukou. Když vyhrajeme všechny zbylé zápasy, jsme v play-off. Ještě se hraje také o šestku...,“ uvažuje Filippi. „Ale nemá smysl předbíhat. Strašně důležitý bude už domácí dvojzápas s Jihlavou, ten může o lecčems napovědět.“

Jestli svým bývalým parťákům vypomůže osobně na ledě, zatím není úplně jisté. Nedá se však vyloučit ani jeho start už proti Jihlavě. „Tomášův stav se zlepšuje a existuje reálná šance, že v závěru základní části skutečně nastoupí, ale přesné datum zatím říct nelze,“ uvedl klubový mluvčí Martin Kadlec.