Kometa hrála jinak. Zanďoura a pohlídala si to, štve třineckého Vlacha

„Když v neděli doma vyhrajeme, bude se Kometa další zápas trošku strachovat,“ věří Vlach. „Chtěli jsme si odvézt z Brna jeden zápas, ale věřím, že to pro nás ještě nekončí,“ burcuje 28letý útočník.

Ve středu porážka 2:3, o den později 2:5. Soudě podle výsledku i výkonu bylo blíž k vytouženému finálovému bodu z Brna ve třetím duelu, souhlasíte?

Včera (ve středu) to bylo víc hratelnější než dnes. Ale i dnes, když jsme to nějakým způsobem dotahovali, trochu se strachovali, čekali, vedli o gól, ale pak přidali další. Bylo vidět, že to nechtějí ztratit, ale my jsme to nedotáhli. Teď už to neřešíme. Nebudu lhát, že nám to není jedno, ale pořád to nekončí.

Říkáte, že Kometa se strachovala, ale do větších šancí vás v závěru nepouštěla. Čím to?

Ne strachovala, chtěli si to pohlídat. Bylo vidět, že hrají zanďoura, kterého předtím v Třinci nehráli. Tam hráli jinak. Jsou zkušené mužstvo, když vedli, chtěli si to pohlídat a pohlídali si to.

Jak je těžké, když poslední zápasy vždy jen dotahujete manko?

Když vezmu včerejšek (středu) přestříleli jsme je, měli lepší pohyb, oni měli pár šancí a dali z toho góly. Je to zkušené mužstvo, které si to umí pohlídat. Máme ale taky výborné mužstvo, abychom sérii otočili. Bude to ještě dobrý souboj!

Srazil vás hodně čtvrtý brněnský gól ve vašem oslabení?

To se stane. Musíme se poučit, Láďa (Roth) střílí a odrazí se to tak, že jedou dva na jednoho. To je i štěstí. Kdyby vystřelil dvakrát třikrát, odrazí se to jinak. Ale tak to je. Láďa tam byl sám a my to už nedobruslili.

Co s tím? Věřit, že se to otočí?

Jsou to drobnosti a odrazy. Neříkám, že je to o smůle. Pár odrazů mohlo být jinak a vypadalo by to jinak.

Není řešením přitlačit, jako to udělala Kometa v úvodním finále, které ztratila?

Myslím, že jsme se snažili hrát, co jsme si řekli. Z mého pohledu si nemyslím, že bychom měli začít lítat a srážet se. Kometa to umí taky a umí toho i využít, dokáže si hráče prohodit. Dohrávat souboje určitě ano, ale srážet se jak blázni a lítat všude možně... Plnili jsme, co jsme si řekli. Nechci říct, že vyhrál šťastnější, ale Kometa nás přehrála.

Je cesta k vítězství častější střelba a clonění, díky kterému jste skóroval?

Bez ranky není branky. Musíme ze všeho střílet. Kometa hraje docela kolem brány, snaží se to tam zhustit. Místo na kombinace tam není a na nějakou pěknou hru ve finále také ne. Musíme to tam házet a bojovat o to. Musíme dát jeden dva upracované góly a bude to vypadat jinak.