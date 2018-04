Na ledě se neděla zvěrstva, hráli jsme až do konce, řekl třinecký Svačina

Obhájci trofeje z Brna jako poněkolikáté zapnuli na play off mód. Soupeře ve středečním partii rozhodně nepřeválcovali, díky Vincourově vítězné trefě a koncentrovanému výkonu v závěru se přiblížili druhému zlatu v řadě.

„Je škoda, že jsme nevytěžili více gólů, šancí jsme si vytvořili dost,“ pokývl i Svačina. „Náš herní projev byl hodně dobrý,“ pokračoval 30letý forvard.

A přesto přišla porážka. Není to k vzteku?

Je to prostě prohra a je jedno, jestli se prohraje 1:2 nebo 1:10. Aspoň jsme hráli do konce hokej. Nechci do někoho rýpnout, ale když je to třeba 5:1, dějí se na ledě různá zvěrstva jako sekání, co lidi nevidí. Aspoň se hrál hokej do konce, což je lepší pro diváky. I za mě to bylo v pohodě.

Narážíte na dva třinecké duely, které byly hodně vypjaté?

Je to v mezích. Spíš bych řekl, že v porovnání s předchozími sériemi je to nejútočnější série. Hradec i Pardubice hodně bránily, Kometa se snaží víc hrát hokej, hrají podobně jako my. Doufám, že se to líbí i divákům. My nic měnit nebudeme, zkusíme navázat na dnešní utkání, hrát minimálně stejně a doufat, že to srovnáme.

Baví ofenzivnější duely i vás hráče?

Je lepší, že se potkaly dva hokejový týmy a ne jeden, který by to zavřel a čekal na šance. Rozhodující jsou ale výhry a i my kdybychom to ubetonovali, počítala by se nám výhra. Ale to my neumíme, musíme hrát na puku jako dneska, snažit se být co nejvíce u nich ve třetině a vytěžit nějaké góly navíc. Příležitostí byla spousta.

Zdá se, že Kometa opět uhrála bod v sérii díky zkušenosti. Co s tím?

Nevím, jestli zkušeností. Jim to tam napadalo, dostáváme takové zvláštní góly, ale s tím se nedá nic dělat. Jednou jsou šťastnější oni, podruhé my. Teď vedou 2:1 a my uděláme zase všechno pro to, abychom se nachystali, trošku si i odpočineme. Už jsme si dokázali, že na to máme, i když je Kometa výborný mančaft.

Cítíte, že tým v průběhu play off nabral sebedůvěru?

Kdybychom do toho nešli sebevědomě, ani ve finále být nemusíme. Do něj jsme se dostali sami a je na místě být sebevědomý!