Příště třeba až do rána. Zažije finálová série nekonečné prodloužení?

Ve čtvrtek to bylo naposledy v extraligové sezoně, kdy vítěze mohl určit um nájezdníků a jejich protějšků v masce. Od nedělní páté finálové partie ve Slezsku bude (tedy může být) play off férovější a únavnější. Hrát se může klidně až do rána. Zkrátka dokud nepadne gól.

„A já to tak mám rád,“ prohodil například Martin Straka, šéf a kouč Plzně. A není divu. Vždyť právě naganský šampion před pěti lety uťal nekonečné prodloužení v sedmém finále. Na zlínském zimáku se časomíra zastavila v čase 96:15!

Nejdelší zápasy NHL

176:30 Detroit – Montreal (1936)

164:46 Boston – Toronto (1933)

152:01 Philadelphia – Pittsburgh (2000)

140:48 Anaheim – Dallas (2003) Extraliga

113:51 Budějovice – Vítkovice (2013)

96:15 Zlín – Plzeň (2013)

94:22 Vítkovice – Plzeň (2017)

88:28 Třinec – Chomutov (2017) KHL

142:09 Jokerit – CSKA (2018) Norská liga

217:14 Storhamar – Sarpsborg (2017)

Tehdy se do úmoru hrály pouze rozhodující, sedmé bitvy. Od play off 2016 se stejné pravidlo vztahuje i na páté a šesté zápasy v sérii. „Já bych tak hrál už od prvního zápasu,“ tvrdí Straka. „V play off by neměly rozhodovat samostatné nájezdy. Kdo dá gól, ať vyhraje. Takhle se to hraje v Americe a mně se to tak vždycky líbilo. Ale to je jen můj názor, spousta lidí může mít opačný,“ dodá persona českého hokeje.

Plzeňský boss patří mezi extraligovými funkcionáři (zatím) k menšině. „Pro nás je směrodatný názor klubů, které před dvěma lety řekly, že prodlužování ve všech zápasech nechtějí,“ podotýká šéf extraligy Josef Řezníček. Změnu pravidel v play off mohou kluby navrhnout na valné hromadě po konci sezony. „Pokud si kluby vyblokují haly a nebudou mít potíže s vyššími náklady, nevidíme v tom problém ani my,“ doplňuje Řezníček.

V tom je však největší zádrhel. Řada klubů sídlí v multifunkčních halách s rozmanitým programem. Další si pronajímají halu od měst a nezřídka se ještě v noci po extraligových duelech na stejném ledě sklouznou i hokejoví hobbíci, kteří přispívají na chod stadionů ne úplně zanedbatelné částky.

Jen z pohledu počtu příležitostí je méně pravděpodobné, že diváci v tuzemsku uvidí nejdelší hokejovou partii. Rekord od loňska drží norské týmy Storhamar a Sarpsborg, jejichž páté čtvrtfinále se natáhlo na neuvěřitelných 217 minut a 14 sekund!

Mač začínající v 18.00 končil v osmém prodloužení o půl třetí v noci. Během zápasu přijali policisté několik oznámení o pohřešovaných divácích, kteří nedorazili domů. Tamní bufety rozprodaly veškeré občerstvení. „Už bych to nechtěl zažít. Někteří hráči měli křeče a v únavě se báli udělat chybu, ani se už nestřílelo na bránu,“ líčil norský bek a účastník rekordní partie Erik de la Rose, jenž před sezonou přestoupil do Jihlavy.

Trenérská výzva se odkládá

Nejdelší mač ve slavné NHL se odehrál v roce 1936 mezi Detroitem a Montrealem, trval přes 176 minut. Nové maximum před měsícem zaznamenala KHL. „Byl to šílený thriller,“ vydechl trenér Jukka Jalonen, jehož Jokerit Helsinky v čase 142:09 v pátém čtvrtfinále udolal CSKA Moskva. Český rekord činí „pouze“ 113:51, který v předkole před pěti lety vytvořily České Budějovice s Vítkovicemi (2:3p).

„Maséři běhali do obchodů pro banány, abychom doplnili nějakou energii,“ vzpomínal bývalý bek Vítkovic Michal Barinka, který nyní ve finále válčí za Kometu.

Když odhlédneme od hokejových maratonů, mohlo být letošní play off přelomové. Od podzimu vedení extraligy zvažovalo na play off zavést tzv. „coach’s challenge“ – zpětné ověření platnosti gólu kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti. „Ztroskotalo to na technice. Inovovali jsme však licenční řád, do startu příští sezony musí mít všechny kluby videosystémy na stejné úrovni, “ oznamuje Řezníček.