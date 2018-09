Ve finské lize se představí sedm českých hokejistů, v německé osm

V minulém ročníku přitom nastoupili ve finské lize jen tři čeští krajánci. Ve stejném působišti zůstal jen dvacetiletý útočník Radek Koblížek, který bude s Kärpätem Oulu obhajovat titul.

Češi ve finské lize Pelicans Lahti: Jakub Škarek (brankář), Hynek Zohorna (útočník).

JYP Jyväskylä: David Tomášek (útočník).

Lukko Rauma: Jakub Krejčík (obránce).

Kärpät Oulu: Radek Koblížek (útočník).

Tappara Tampere: Martin Hugo Haš (obránce).

SaiPa Lappeenranta: Jakub Müller (obránce).

Obránce Libor Šulák, který byl zapůjčen v minulé sezoně z Detroitu do Pelicans Lahti, bude nyní bojovat o šanci v NHL v zámoří. Tým úřadujícího vicemistra a šampiona z let 2016 a 2017 Tappary Tampere opustil gólman Dominik Hrachovina, jenž odešel do Kontinentální ligy do Astany.

V Lahti bude nově působit po příchodu z týmu českého mistra Komety Brno útočník Hynek Zohorna a také osmnáctiletý gólman Jakub Škarek. Pelicans se na jeho hostování dohodli v květnu s Jihlavou. Škarka následně draftovali v NHL ve třetím kole na 72. pozici New York Islanders, s kterými podepsal nováčkovskou smlouvu, přesto se po absolvování kempu představí ve finské lize.

Rovněž z Komety Brno zamířil do Raumy obránce Jakub Krejčík a z Pardubic se vydal do Jyväskylä útočník David Tomášek. Do nejvyšší finské ligy by se mohli prosadit i dva talentovaní obránci. Sedmnáctiletý Martin Hugo Haš už strávil po loňském příchodu ze Sparty sezonu v juniorce Tappary Tampere. O dva roky starší Jakub Müller zamířil v létě z juniorského týmu Rytířů Kladno do Lappeenranty, kde bude také bojovat o šanci.

Osm hráčů v Německu doplní trenér Gross

V německé lize se kromě osm českých hokejistů a představí také trenér Pavel Gross. Trio hráčů z tuzemska bude působit v Bremerhavenu, kde doplnil brankáře Tomáše Pöpperleho a Jaroslava Hübla útočník Dominik Uher, který přišel z pražské Sparty.

Češi v německé lize Fischtown Pinguins Bremerhaven: Jaroslav Hübl, Tomáš Pöpperle (oba brankáři), Dominik Uher (útočník).

Schwenningen: Dominik Boháč (obránce), Daniel Schwamberger (útočník).

Augsburg: David Stieler (útočník).

ERC Ingolstadt: Petr Tatíček (útočník).

Norimberk: Petr Pohl (útočník).

Mannheim: Pavel Gross (trenér).



Podobně jako Pöpperle a Hübl pokračují téměř všichni čeští zástupci v dosavadních klubech. V Ingolstadtu bude dále nastupovat Petr Tatíček, v Norimberku Petr Pohl, v Augsburgu David Stieler, s nímž je v týmu i další český rodák Jaroslav Hafenrichter, který začal v minulé sezoně reprezentovat Německo.

Ve Schwenningenu setrval zadák Daniel Boháč. Jeho novým spoluhráčem je Daniel Schwamberger, který v týmu Wild Wings hostuje z druholigového Ravensburgu.

Nové působiště si vyzkouší také trenér Gross, který opustil Wolfsburg po deseti letech a přesunul se do Mannheimu. V realizačním týmu má i českého trenéra brankářů Rostislava Haase, který má za sebou angažmá i v KHL ve Lvu Praha, Čerepovci a Slovanu Bratislava.