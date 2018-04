Hrachovina třetí titul s Tapparou nezískal, slaví Koblížkovo Oulu

Finská liga

Hokejisté Oulu vybojovali osmý titul v historii díky dnešnímu vítězství 1:0 v šestém finále na ledě soupeře. Jediný gól zápasu vstřelil Aleksi Mäkelä, jenž překonal Hrachovinu v 56. minutě. Kärpät vedl v sérii už 3:0, Tappaře se podařilo dva mečboly odvrátit, ale nyní už vítěz základní části finále ukončil.

Dvacetiletý Koblížek, jenž ve Finsku působí pět let, naskočil v této sezoně do 11 utkání v dlouhodobé části a šesti zápasů play off.

Finále play off - 6. zápas:

Tappara Tampere - Kärpät Oulu 0:1, konečný stav série 2:4.

Německá liga

Hokejisté Mnichova získali německý titul potřetí za sebou.

Finále play off - 7. zápas:

Mnichov - Eisbären Berlín 6:3, konečný stav série 4:3.