Finská osmnáctka porazila Švédsko a je ve finále světového šampionátu

Finsku zajistila postup již první třetina, v níž se o góly postarali Konsta Hirvonen a Jesperi Kotkaniemi. Čisté konto vychytal Justus Annunen. Držitelé pěti stříbrných medailí Švédové tak budou dál čekat na premiérový titul, Finsko naproti tomu s jistotou prodlouží medailovou sérii z předchozích tří let, kdy dobylo titul (2016) a skončilo dvakrát druhé (2015 a 2017).

Jasno je už po dvou zápasech také o sestupujícím. I v druhém duelu série hrané na dvě vítězství vyhrálo Švýcarsko přesvědčivě nad Francií a po výsledku 6:0 se může těšit na další setkání elity za rok ve Švédsku.

Francouzi, na jejichž úkor postoupil ze základní skupiny do play off český výběr, při debutu nebodovali. Do divize IA sestoupili s celkovým skóre 6:41.