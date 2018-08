Nadávejte mi, přeje si Ptáček, nový kondiční trenér Sparty

A nejen dřinou se dlouholetý extraligový bek, jenž se Spartou má čtyři tituly, snaží „bavit“. „Kluci už pochopili, že když jsem řekl, že se jdeme podívat do přírody, že to tak asi nebude.“

Zatímco extraligoví rivalové se teprve scházeli k zahájení letního drilu, sparťané už jako pominutí běhali v pražské Stromovce. „Využili jsme celý park, kolemjdoucí na nás občas pořvávali. Někteří přívětivě, někteří volali hesla a jména dalších klubů,“ přibližuje letní galeje Ptáček. „Je otázka, jestli jen provokovali, nebo to mysleli vážně. Kdyby to mysleli vážně i kluci, asi by to ti pořvávající neustáli,“ uculí se čtyřiatřicetiletý smíšek.

Popravdě? Sparťané potřebují řádně nakopnout. Věhlasný klub poslední dvě sezony ostudně vyletěl z (předkola) play off, aniž zaknihoval jedinou výhru.

Kromě německého kouče Uwe Kruppa se jednou z tváří „nové“ Sparty stal i Ptáček, který v nejvyšší soutěži posbíral 1 210 mačů. Poslední čárku si udělal ještě letos v lednu při své rozlučce, kdy se už coby kouč sparťanského mladšího dorostu mihl při jednom střídání v extraligovém zápase proti Kometě.

Na jaře přišla nabídka povýšit k áčku, Ptáček si vzal pár dní na rozmyšlenou a kývl. „Jako hráč jsem byl od rána do večera zavřený v posilovně!“ rozchechtá se. A pak zvážní: „Nenapadlo mě, že by to bylo tak rychlé. Fyzička ale byla moje doména - běhání, kolo, posilovna. Patří to mezi neoblíbené věci, ale mě to bavilo. Když to děláte se zaujetím, ani vás to nebolí.“

Ačkoli si už v průběhu kariéry, kterou dohrával v prvoligovém Kladně, dodělal trenérskou licenci a nyní navrch studuje na soukromé sportovní vysoké škole Palestra, jeho angažování na pozici machra přes kondici překvapilo.

František Ptáček v dresu Kladna.

Vždyť tuhle funkci v řadě úspěšných extraligových klubů zastávají svalovci a specialisté, kteří si nevydělávali mezi extraligovými mantinely. „Není to špatně. Kluci jsou vzdělaní, mají něco za sebou, ale myslím si, že hráčská zkušenost je dobrá,“ podotýká Ptáček, jenž občas vypomůže hlavnímu kouči Kruppovi i na ledě. „Vidíte věci z druhé stránky. Není to jen o pocitu, že by to tak mělo být. Vycítíte lépe zpětnou vazbu.“

I ta Ptáčkovi velí: Když hráči neremcají, asi je něco špatně. „Počátek letní přípravy je o morálně volních vlastnostech a v duchu jsem si po pár trénincích říkal: Nebude to dobrý, bude to boj,“ přiznává kondiční kouč.

„Kluci, kteří přípravu snášejí v pohodě, strhli zbytek a zlepšilo se to. Potom mi už společně nadávali, kdo to vymyslel. To se mi i líbilo. Utvořila se dobrá parta,“ libuje si Ptáček. A nejen on doufá, že se to projeví především na ledě.

Extraliga startuje za 15 dní.