Tohle je splněný sen, pochvaloval si Frodl. V Plzni začal čistým kontem

„Už odmalička, kdy jsem začal hrát hokej, jsem si přál jednou chytat extraligu. Tohle je splněný sen. Asi první cíl pro každého hokejistu, pak se mohou přidávat další,“ svěřil se 22letý Frodl.

Asi pro vás tahle výhra bude hodně drahá, že?

To bude... Asi ani nebudu říkat sazbu. Ještě jsem tam vypsal něco za první zápas, k tomu nula. Nebude to nic levného.

Spadla z vás nervozita s prvním zákrokem?

Takhle bych to neřekl. Že půjdu do branky, jsem se dozvěděl ve čtvrtek. Spalo se mi dobře, ale úplně v klidu jsem nebyl, přišla nějaká nervozita. Ale s prvním vhazováním do toho vletíte. A určitě je lepší, když si na puk hned sáhnete, uděláte pár zákroků. To se mi povedlo, byl jsem v pohodě. A myslím, že jsme vyhráli suverénně.

Kdy přišla v utkání nejtěžší chvíle?

Nebyla jen jedna. Byly tam některé střely, které jsem neviděl. Pak i přihrávky do prázdné branky, které oni netrefili, nebo mi pomohli kluci v obraně. Celý zápas byl těžký, já v premiéře nechtěl zklamat, snažil jsem se před fanoušky zanechat dobrý dojem.

To se povedlo. Z hlediště po utkání létaly směrem k vaší brance sladkosti, stejně jako jste to zažíval ve Slavii.

Jo, už to přibývá, tyhle mi na dva dny určitě vystačí. (smích) A věřím, že příště to bude ještě lepší.