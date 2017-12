Jsem rád, že můžu Jágra poznat blíž, říká jeho parťák Frolík

Zlepšují se alespoň vaše výkony?

Právě, že ano. Po předchozích dvou porážkách jsme byli dole, ale tentokrát to bylo něco jiného. Měli jsme padesát střel, byli aktivní. Bohužel nám to tam moc nepadá - včetně mojí lajny. Tak doufejme, že se to zlepší.

Pro Calgary není letošní sezona budovací? Chce rovnou výsledky?

Přesně tak. Posunuli jsme se hlavně na gólmanské pozici a přivedli jsme Mikea Smitha, což je top gólman NHL. Myslím, že to byl důležitý krok. Očekávání jsou v téhle sezoně veliká, tak je snad naplníme. Zatím je to takové, že odehrajeme dobře jeden zápas a druhý hůř. Chybí nám vyrovnanost ve výkonech. Ale pořád je ještě začátek, tak musíme věřit, že se nám povede pár zápasů v řadě, získáme sebevědomí a začneme víc vyhrávat.

Co přinesl týmu příchod Jágra?

Víme, jaký Jarda je. Je to legenda. V kabině je super, tam nebyl problém, protože zapadl. Dělá věci navíc, pro mladé kluky je to dobře, můžou se od něj učit. Klape to. Teď má zdravotní problémy, ale snad to nebude nic vážného, brzy se vrátí a pomůže nám.

Stali se z vás větší přátelé, když jste oba z Kladna?

Poznali jsme s nároďáku, odehráli jsme spolu pár mistrovství, ale nikdy to nebylo takové, že bychom spolu byli v jednom týmu. Je příjemné ho tu mít a poznat ho blíž, protože na Kladně jsem se s ním nějak extra nestýkal a v nároďáku mám Kladeňáky ze své generace, takže jsme se moc nevídali. Když ale teď jedeme na sérii venkovních zápasů, tak jdeme třeba na večeři. Jsem rád, že ho můžu poznat také trochu z jiné stránky než z té hokejové.

Připomněl vám vaši dřívější přezdívku Baby Jágr?

Spíš to omílají dokola novináři. Když jsem byl mladý, tak to bylo příjemné. Z každého mladého talentu v Česku dělají Baby Jágra, ale já to nebral. Věděl jsem, že Jarda je jenom jeden a že se k němu asi nepřiblížím. A taky to tak dopadlo.

V brance máte v Calgary další Čecha Davida Ritticha. Co na to říkáte?

Povolali ho z farmy před pár zápasy. Je pro něj super, že může hrát. Odchytal už zápas v Coloradu, kde jsme vyhráli. Určitě to pro něj bylo speciální, že mohl chytat první zápas a ještě vítězný. Jsme za něj rádi. Je dobře, že tu máme dalšího Čecha a doufejme, že se udrží v NHL co nejdýl.