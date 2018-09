Třinec vyzkouší Galvinše. Kamarád Bukartse hrál dvanáctkrát na MS

dnes 12:16

Hokejový Třinec vyzkouší schopnosti účastníka dvanácti mistrovství světa i olympijských her v roce 2010 ve Vancouveru. Minimálně do konce listopadu dostane v kádru českého vicemistra šanci lotyšský hokejový obránce Guntis Galvinš. Pokud uspěje, zůstane do konce ročníku.

Galvinš už v české extralize působil v sezoně 2006/07 v dresu Vsetína. Minulé tři sezony strávil v KHL v Dinamu Riga a tento ročník začal v celku lotyšské ligy HK Kurbads. „Aby naši útočníci mohli být produktivní, musí dostat odpovídající podporu už od obránců. Lotyšské hráče jsme měli v hledáčku už v lednu před uzávěrkou přestupů, takže víme, že Guntis je bek s dobrou rozehrávkou. Jde o zkušeného, technicky dobře vybaveného obránce, který je dlouholetým reprezentantem své země,“ uvedl na adresu nejnovější posily sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Odchovanec celku Prizma Riga má za sebou angažmá i v HK Riga 2000, v Székesfehérváru a v Bolzanu v EBEL, v Chanty-Mansijsku v KHL i ve švédské lize v AIK Stockholm. V KHL má na kontě 426 utkání a 144 bodů za 32 branek a 112 asistencí. Za Kurbads v tomto ročníku sehrál pět utkání a připsal si tři přihrávky. „V lotyšské lize jsem čekal na nabídku ze zahraničí. I když se můj příchod uskutečnil až teď, tak první kontakt s Oceláři proběhl už před dvěma týdny. Dostal jsem zprávu od agenta, že klub má o mě zájem, a jsem šťastný, že to vyšlo,“ podotkl Galvinš. „V týmu je také můj kamarád z reprezentace Roberts Bukarts, takže od něho vím, kam jdu. Vím, že Oceláři byli naposledy ve finále, že jsou v Třinci vysoká očekávání a že jde o tým, který chce vyhrávat,“ dodal Galvinš.