Hadamczik: Vnuk protekci v osmnáctce mít nebude. Jsem nekompromisní

Jak velký?

Celý rok jsem objížděl hlavně extraligu staršího dorostu, takže ten ročník trošku znám. Podívám se na kluky na kempu a věřím, že dáme dohromady dobré mužstvo. Já sice celý život dělal muže, ale během té doby zabudoval hodně mladých kluků do áčka. Mám k nim vztah.

Váš vnuk Marcel Barinka hraje za Salcburk. Má na to, aby se dostal do reprezentace?

Věk na to má, ale ještě musí mít výkon, aby si to zasloužil. Hraje ale dobře, je produktivní.

Bude složité ho nominovat, abyste se neubránil podezření z protekce?

Já vím, ale s tím nic nenaděláte. Pokud bude mít výsledky, tak nebude problém. Když nebude hrát dobře, tak nebude mít místo. Já trénuju českou reprezentaci, ne svého vnuka. Lidi nejsou slepí. Takové řeči můžou mít jen ti, kteří by sami něco takového udělali. Český divák hokeji rozumí, takže nemůžu dělat věci, které by se neslučovaly s morálkou. Už když jsem vedl dvacítku, tak jsem byl nekompromisní. A už tehdy jsem prokázal cit, kterým klukům dát šanci. Třeba Krejčímu nebo Frolíkovi, kteří dnes válí v NHL.

Máte představu, na kterých hráčích se bude tým stavět?

Ne, to vůbec nemám. O jmenování do funkce vím dvě hodiny. Podívám se, kolik kteří hráči dostávali šancí v nároďáku, jak jsou na tom v bodech v lize. Budu mluvit s některými trenéry, budu naslouchat a dělat si ucelený názor. Ale je spousta šikovných kluků, kteří se už prosadili i v dospělém hokeji. Třeba Lauko nebo Kaut. Podívejte na Nečase, jaký udělal za dva roky raketový vzestup. Škoda, že nebyl na olympiádě.

K hokeji se vracíte po dvou letech. Chyběl vám?

Já jednu dobu ani trénovat nemohl, protože jsem byl na několika operacích kolena. A když pak nemáte adekvátní tým, kde byste chtěl působit, tak se nedá nic dělat. Navíc bylo mou morální povinností se jezdit dívat na vnuky a poradit jim. Já byl za poslední období v Salcburku víckrát než v Praze. Kolik já najezdil kilometrů...

Asi jste teď plný elánu.

Jo, já se na tu práci těším. Ve středu zavolám předsedovi svazu Tomáši Královi, vezmu si termínové listiny a začnu pracovat.

Už víte, jak bude vypadat realizační tým?

I tohle se bude odvíjet od toho, jakou má představu svaz. Budeme muset naše vize vzájemně skloubit.

Osmnáctka udělala před čtyřmi lety stříbro. Má současný ročník na to, aby uspěl?

Vždycky věřím, že jde poskládat tým, který může uspět. Je tam dobrý základ, máme dobré gólmany. Nepředbíhal bych, ale vstupujeme do toho s cílem udělat co největší úspěch.

Přiznejte: nepřekvapilo vás, že se svaz ozval s nabídku v době, kdy je trend dávat šanci mladším trenérům?

Venca Varaďa ukázal, že trenéřině rozumí, ale pak je spousta kluků, kteří ještě musí sbírat zkušenosti. Takže neřekl bych překvapilo - spíš potěšilo. Myslím, že jsem toho v hokeji dokázal dost. Když jsem tu nabídku dostal, tak jsem říkal, že jí nebudu pohrdat, i když je to osmnáctka. K mládeži jsem měl vždycky blízko.