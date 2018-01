Hamerlík pochytal co se dalo, ale říkal: Doplatili jsme na vyloučení

Varaďa chválil Hamerlíka. „Zápas odchytal parádně, ale my jsme mu ve druhé třetině vůbec nepomohli,“ řekl kouč. „Rozhodly přesilovky. Fauly, které jsme nakupily, jsou z kategorie... Jak to říct slušně? Hodně laciných.“

Peter Hamerlík potvrdil, že utkání zlomily přesilovky domácích ve druhé části hry. V nich Oceláři dostali dva góly, celkem v té době inkasovali třikrát během 135 vteřin.

Peter, jaké to pro vás bylo dostat se znovu do rytmu Ligy mistrů, v níž jste zatím odchytal jen jeden zápas?

Pro mě to je klasický zápas. Samozřejmě, že ten hokej je o něco rychlejší než v extralize, severské týmy více střílejí na bránu, hokej je rychlejší, ale nějak zásadně jsem to nevnímal.

Měl jste několik skvělých zákroků, třeba Immonenovi jste chytil únik.

V první třetině mě něco trefilo. Cítil jsme se dobře. Jen je škoda, že jsme nezvládli tu hru v oslabení.

Viděl jste vůbec při těch gólech ty střely?

Při tom prvním jsem puk neviděl. Díval jsme se zleva. Kdybych se podíval zprava, tak by mi spadl do břicha, ale tak to někdy chodí. Čtvrtý gól byl tečovaný a druhý i třetí jsem neviděl.

Doplatili jste na vyloučení?

Určitě. Jinak bylo utkání vyrovnané. Vedli jsme jedna nula, ale nechci říct, že bychom vyhráli. Měli jsme zbytečně moc vyloučených, což je neduh, který nás trápí i v extralize. Pomalu v každém zápase hrajeme ve třech, a to není dobré.

Jak vám bylo po té gólové spršce ve druhé části hry?

Tak to v hokeji chodí. Soustředil jsem se na další puk. To jsem si říkal po prvním, druhém i třetím gólu. Ale byl to kolaps z naší strany. Domácí hráli přesilovky dobře už v první třetině a my se nechali znovu vyloučit – krosček mimo hru, čtyřminutový trest... To se v hokeji trestá.

Co jste si v kabině řekli po druhé třetině?

Že tu třetí chceme vyhrát, což se povedlo. Tak nyní budeme bojovat doma.

Jak vidíte šance pro odvetu?

Dva góly v hokeji nejsou tak hodně. Uděláme všechno pro to, abychom postoupili. Škoda, že jsme tu druhou třetinu nezvládli, protože výsledek mohl být lepší, ale musíme se připravit tak, abychom doma vyhráli nejméně o tři góly.