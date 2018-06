Hart Trophy získal Hall, sami hokejisté zvolili za nejlepšího McDavida

Vítězové individuálních cen hokejové NHL Hart Memorial Trophy (nejužitečnější hráč podle Asociace profesionálních hokejových novinářů): Taylor Hall (New Jersey). Ted Lindsay Award (nejužitečnější hráč podle členů Hráčské asociace NHLPA): Connor McDavid (Edmonton). Vezina Trophy (nejlepší brankář): Pekka Rinne (Nashville). Calder Memorial Trophy (nejlepší nováček): Mathew Barzal (NY Islanders). Frank J. Selke Trophy (nejlépe bránící útočník): Anže Kopitar (Los Angeles). Jack Adams Award (nejlepší trenér): Gerard Gallant (Vegas). James Norris Memorial Trophy (nejlepší obránce): Victor Hedman (Tampa Bay). Lady Byng Memorial Trophy (hokejový gentleman): William Karlsson (Vegas). Bill Masterton Memorial Trophy (vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji): Brian Boyle (New Jersey). Mark Messier Leadership Award (pro vůdčí osobnost): Deryk Engelland (Vegas). King Clancy Trophy (za vůdčí schopnosti a humanitární činnost): Daniel Sedin a Henrik Sedin (Vancouver). Cena pro generálního manažera roku: George McPhee (Vegas). Přehled už dříve jistých vítězů trofejí:

Art Ross Trophy (nejproduktivnější hráč základní části NHL): Connor McDavid (Edmonton) - 108 bodů. Maurice Richard Trophy (nejlepší střelec): Alexandr Ovečkin (Washington) - 44 branek. William M. Jennings Trophy (pro brankáře z týmu, který v základní části NHL obdržel nejmenší počet branek): Jonathan Quick (Los Angeles) - 203 inkasovaných gólů. Conn Smythe Trophy (pro nejužitečnějšího hráče play off): Alexandr Ovečkin (Washington).