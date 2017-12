Hattrick v nároďáku se nedává každý den. Prostě to vyšlo, řekl Růžička

V pražské O2 areně to přitom přes 50 minut nevypadalo na český triumf a ofenzivní galakoncert třineckého kanonýra. „Dvě třetiny hrál ho.no,“ glosoval jeho výkon v dobrém rozmaru reprezentační kouč Josef Jandač.

„Ho.no jsem hrál, to měl pravdu,“ usoudil i Růžička. „Ve třetí třetině ale trenér promíchal lajny, dal nám impulz a my jsme zlepšili. A když padne gól, pak hned druhý, tým to dostane na koně. Naopak Finové ubrali,“ líčil nositel slavného hokejového příjmení.

Hattrick jste dokonal v prodloužení. Věřil jste si?

Jsem za to rád, ale není to jen o mně. Je to o celém týmu a po dvou třetinách to z naší strany nebyly ideální, ta třetí byla zase výborná. A nakonec jsme to otočili v prodloužení.

Skóroval jste vždy střelou bez přípravy. Rána z první z levé strany, je to vaše parketa?

Nějaké góly jsem odtud dal, takže pozice pro mě je to ideální. Ale je to práce celé lajny, že mi to takhle připravilil.

Dvě ze tří tref jste zaznamenal v přesilovce. Věděl jste dopředu, že vás trenér Jandač nasadí do početních výhod?

S trenérem jsem nebyl domluvený. Volal mi před Karjalou, jestli bych měl chuť reprezentovat, ale jestli budu hrát tolik nebo tolik, to jsem domluvený nebyl.

Nabádají vás kolegové, abyste při přesilovkách konkrétně vy častěji střílel?

V přesilovce má každý nějakou roli. Určitě jsme se bavili, že když tu šanci budu mít, budu střílet. Není to ale jen o tom. Když se tam něco otevře, rád nahraju.

Pár pokusů jste měl už v úvodu. Bral jste to tak, že se zastřelujete?

Tam mi to Holas (Petr Holík) dal výborně a já jsem trefil gólmana nebo někoho. I od Němy (Ondřeje Němce) jsem tam dostal ve druhé třetině křižnou přihrávku a nebylo to ono. Naklonec to tam ale padlo.

Do národního týmu jste se vrátil po dvou letech. Nebyl jste nervózní?

Samozřejmě trošku jo, ale to jsem před každým zápasem. Kdybych nebyl, tak to není ono, ale prvním střídáním to ze mě spadlo. Pak už zápas nabral obrátky a čím vím zápas plynul, tím jsem se cítil lépe.

Vysočanská hala byla vyprodaná. Jak se vám zamlouvala atmosféra?

Atmosféra byla výborná, chtěl bych divákům za to poděkovat. Myslím, že oni nás pak hnali. Bylo to fakt neskutečné. Myslím, že i kluci v týmu si to hodně užili.

Myslíte, že vám třígólový večer může pomoct k olympijské nominaci?

Já nevím. Jak říkám, není to jen o mně. Je to souhra všech spoluhráčů na ledě. Že to vyšlo na mě, tak to vyšlo na mě, no. Samozřejmě tři góly v národáku se nedávají každý den. Nebudu říkat, že za to nejsem rád. Uvidíme, jak to půjde dál.

Kvůli reprezenzaci jste přišel o třinecký postup do semifinále Ligy mistrů. Díval jste se na dálku na klubové spoluhráče?

Nekoukal, ale výsledek jsem samozřejmě viděl a klukům jsme psal. Je super, že se to takhle povedlo.