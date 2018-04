Brodští vyhráli, přesto vzteky lámali hole a po tvářích jim tekly slzy

Přesto se do první ligy zase neprotáhli. Poruba totiž sice o něco hůř bránila, ale na druhou stranu přesně o ten samý kousek lépe střílela, takže se nakonec z postupu radovala ona.

„Jsme neuvěřitelně zklamaní,“ prohlásil jen pár minut po posledním utkání sezony, v němž jeho svěřenci doma porazili Porubu 3:2, brodský trenér Václav Adam. „Na klukách bylo vidět, že chtějí vyhrát o dvě branky, a na ledě nechali všechno. Patří jim velký dík za celou sezonu,“ pochválil svůj tým.

Porubě prohra radost nezkazila

Na požadovaný rozdíl dostali bruslaři skóre v první minutě třetí třetiny, kdy svým druhým gólem v utkání poslal Brod do vedení 3:1 Lukáš Endál. Jenže hosté osm minut před koncem snížili a i přes porážku mohli slavit postup.

„Nevím, co na to říct, takhle hořký jsem to vážně nečekal. Věřili jsme od první do poslední minuty. Je to hrozný. Opravdu nevím, co na to říct,“ krčil rameny viditelně smutný útočník Tomáš Chlubna.

Právě smutek byl na ledě, v hledišti a později i v kabině brodských hokejistů téměř hmatatelný. Někteří vzteky rozmlátili svoje hokejky a skoro všem tekly po tvářích slzy zklamání.

„Jo, i chlapi někdy brečí,“ přiznal Chlubna. „Fakt jsme tomu letos strašně moc věřili. A ono se to podruhé nepovedlo. Nevím, co k tomu víc říct.“

Situace jako přes kopírák. Ačkoliv bylo od začátku kvalifikace zřejmé, že o jediné volné místo do první ligy budou bojovat jen dva celky, ve finále hrál znovu tu nejzásadnější roli Jablonec nad Nisou.

Stejně jako loni v případě postupu Vsetína totiž v konečném součtu rozhodoval počet nastřílených gólů Vlkům, kteří ze čtyř duelů nezískali ani bod. Poruba porazila Severočechy dvakrát 6:3 a Brod je přehrál 6:2 a 3:1.

„Řeknu to na rovinu, je to systém úplně na ho...,“ nebral si servítky Chlubna. „Jasně, góly mají rozhodovat, ale ne takhle,“ zlobil se.

Havlíčkův Brod tak i příští sezonu stráví ve druhé lize. Otázkou zůstává, zda do ní půjde znovu s jasným postupovým cílem.

„Chtěl bych fanouškům vzkázat, že já z klubu určitě neodcházím. Jsem zklamaný, ale nezlomilo mě to. Budeme se o postup pokoušet dál,“ dal jasnou odpověď majitel klubu Zdeněk Caska.

Konečná tabulka kvalifikace o první ligu

Sezona 2016/17 Tým Z V VP PP P S B 1. Vsetín 4 2 1 1 0 17:8 9 2. Havlíčkův Brod 4 2 1 1 0 14:9 9 3. Jablonec 4 0 0 0 4 7:21 0