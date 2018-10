Venku musíme mít stejné sebevědomí jako doma, zní z Budějovic po prohře

Co se s týmem stalo, že dovolil domácímu Havířovu dát čtyři góly za úvodních 25 minut hry?

Hráli jsme hned v úvodu přesilovku, soupeř po naší pasivitě a nedorozumění proskočil mezi našimi hráči a dal gól. Což domácí nakoplo, ale pořád to za stavu 0:1 bylo pro nás v pohodě. Jenže na začátku druhé třetiny špatně vystřídáme a nabídneme soupeři šanci dát nám druhý a vzápětí pak i třetí gól. Za stavu 3:0 už byli domácí na vítězné vlně.

Váš celek dal navíc dva góly hodně pozdě, jen pár minut před koncem zápasu.

Měli jsme tam přitom spoustu šancí, abychom mohli snížit dřív. Už například ve druhé třetině. Asi jsme si úplně nezasloužili to, abychom zápas ještě mohli více zdramatizovat.

Utkání v Havířově se dost podobalo tomu v Jihlavě, kde jste prohráli vysoko 0:7. Už jste s hlavním trenérem Václavem Prospalem přišli na to, co budete muset do příštího venkovního zápasu změnit, aby se podobný scénář neopakoval?

Bilanci zvenku máme zatím dva dva (Motor vyhrál v Kadani a v Přerově). Jsou tam určité věci, které budeme muset změnit nebo je budeme důsledněji vyžadovat. Musíme také vydržet, protože pořád je to otázka několika tréninků. Doma čerpáme energii z našich diváků, ale jestliže jsme považovaní za favorita této ligy, tak my musíme mít stejné sebevědomí i venku.

A to vám zatím chybí?

Myslím si, že nemáme v týmu lídra nebo lídry, kteří by venku dokázali otočit vedení domácího týmu. Naši hráči musí být trpěliví a nedávat třeba za stavu 0:2 hlavy dolů. Stále nám tedy v tomto ohledu ještě něco chybí. Na druhou stranu, postavení v tabulce je dobré a body na začátku soutěže máme, takže na odstranění těchto věcí, o kterých mluvím, můžeme v klidu pracovat. Nejsme zatím pod žádným tlakem. Ale pokud chceme jít z co nejlepšího místa do play off, tak se musíme ještě zlepšit. Vidím tam v určitých fázích hry rezervy. Věřím však tomu, že je časem dokážeme odstranit.

Fanoušci mají na Motor přísnější měřítka. Na vysokou prohru v Jihlavě a utkání teď v Havířově koukají přeci jen kritičtěji.

Přesně tak. Od nás se také čeká pravidelný přísun bodů i zvenku. V obou utkáních byly momenty, kdy jsme se mohli do zápasu dostat daleko dřív, jenže jsme je nezvládli dobře. Musíme najít cestu, jak i za nepříznivého stavu znovu do utkání nastoupit, jenže nemůžeme ji hledat patnáct minut nebo celou třetinu. Musíme to zvládat rychleji, důležité bude naučit se dvě věci.

Které?

Do venkovních utkání chceme přenést z domácího prostředí sebevědomí a trpělivost. V Budějovicích to funguje, třeba za stavu 0:0 s Kladnem jsme si na první gól zkušeně počkali. Venku nejsme asi tak trpěliví. Chceme, aby hráči věděli a věřili tomu, že i když se prohrává, tak je pořád zápas hratelný.

Asistent českobudějovického trenéra Aleš Totter.

Za sebou máte osm odehraných utkání. Jak je hodnotíte?

Kádr se hodně změnil, nejde také všechno hned. Pořád jsme na začátku, je za námi teprve první měsíc. Takže věřím tomu, že si tým ještě sedne. Je paráda, že se hraje v tak rychlém sledu za sebou, protože se kluci každým zápasem posouvají kupředu. Řeknu to s nadsázkou, ale pořád ještě teď máme „přípravu“, i když už hrajeme mistrovské zápasy. Soutěž nám začne až v březnu.

A vy osobně, jak se vám zatím líbí v novém zaměstnání?

S Vaškem (hlavní trenér Prospal) se známe dlouho, názor na hokej máme stejný a o hodně věcech se bavíme dost otevřeně. Zatím naše spolupráce i s dalšími lidmi v týmu funguje, ale krizové a důležité momenty sezony ještě přijdou. Až tam se ukáže, jak jsme silní a dokážeme na ty situace reagovat.