Byl čas maximálně na jednu střelu, věděl havlíčkobrodský Třetina

„Nevybavuju si, že bych se někdy předtím trefil v normální hrací době později. Tohle bylo asi nejblíž poslední vteřině,“ usmíval se osmatřicetiletý útočník.

Věděl jste, kolik času zbývá do konce třetí třetiny?

Hráli jsme přesilovku pět na tři, a když dostal Semiš (brodský obránce Tomáš Semrád – pozn. red.) puk na modrou, tak jsem se podíval na tabuli. Viděl jsem, že chybí nějakých deset vteřin, tak jsem si říkal: Doufám, že vystřelí, nebo aspoň někomu rychle nahraje. Byl čas maximálně na jednu střelu.

Kterou jste nakonec vypálil vy...

Trefil jsem jediné volné místo, které tam v tu chvíli na puk bylo. Měl jsem štěstí.

A hned nato i obrovskou radost.

Přesně tak, protože Pelhřimov hrál opravdu výborně. Popravdě jsem to od něj čekal, protože stejně hrál i předtím u nás. Naštěstí jsme měli tu přesilovku. Bez ní bychom výsledek otáčeli asi jen těžko.

Nicméně to, že jste to nakonec dokázali, se nestalo v letošní sezoně poprvé. Dá se říct, že trpělivě čekáte, až přijde vaše chvíle?

To nevím. Spíš si myslím, že bychom asi měli napříště líp zvládat začátky zápasů. Teď v Pelhřimově rozhodla přesilovka pět na tři, předtím v Táboře a v Písku asi fyzička. Hrajeme na čtyři pětky a na tři stahujeme hru právě až v závěru, takže máme asi víc sil než soupeři.

Už jste si zvykl, že letos po svém boku nemáte dlouholetého spoluhráče Lukáše Endála?

Musím přiznat, že bez něj je to těžký a pořád se s tím tak nějak srovnáváme. Samozřejmě že jsou jiní kluci, kteří dostali víc příležitostí a berou to na sebe, ale Endy byl schopný dát gól ze všeho.

Už jste se na něj byl v prvoligových Českých Budějovicích podívat?

Zatím ne, protože zápasy se nám dost kryjí. A když už třeba ve středu nehrajeme, tak máme aspoň trénink. Snad to vyjde později.