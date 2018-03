Hokejisté Havlíčkova Brodu si zahrají o postup do první ligy

Mrak lidí v hledišti, a hned jsem klidnější, tvrdí Endál Ve chvíli, kdy Lukáš Endál v nastavení propálil moravskobudějovického gólmana Jana Brože, proměnila se Kotlina v jedno obrovské slavící mraveniště. Bylo totiž jasné, že si domácí bruslaři stejně jako loni zahrají o WSM Ligu. „Mrak lidí v hledišti, skvělá atmosféra, to je přesně pro mě,“ hlásil po výhře 4:3 autor rozhodující trefy. „Jsem o moc klidnější, když máme v zádech takovou podporu. A já věřím, že se fanouškům na konci odměníme,“ dodal. Havlíčkobrodští hokejisté totiž zatím nedošli až úplně tam, kam od začátku strašně moc chtějí - do první ligy. „Teď si půjdeme užít úspěch v semifinále a pak, a žse zase znovu sejdeme, budeme znovu cítit, o co hrajeme. A půjdeme do toho naplno,“ slíbil Endál. Končit budou letos brodští bruslaři opět až v polovině dubna. „Však kdo by taky chtěl končit v březnu,“ usmíval se nejproduktivnější brodský hokejista letošního play off. „Takhle aspoň nemusíme dlouho čekat na další sezonu.“ Postupem do kvalifikace dali svěřenci trenéra Václava Adama naději i obránci Jiřímu Vašíčkovi, který léčí zraněnou ruku. Před startem play off uvedl, že v době začátku kvalifikace už by snad mohl být fit. „Jestli jsme hráli i za něj? Já nevím, teď ho vidím poprvé,“ culil se Endál na Vašíčka, který právě procházel kolem. „Ale teď vážně, pokud bude moct hrát, budeme určitě strašně rádi,“ ujišťoval.