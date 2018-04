Havlíčkův Brod věří, že druhý pokus na postup do první ligy vyjde

Loni jim postup do druhé nejvyšší domácí soutěže utekl jen velmi těsně, letos už ale chtějí slavit. Hokejisté Havlíčkova Brodu se začnou prát o jedno volné místo do WSM Ligy.

„Nejen podle našich fanoušků bychom si to měli o postup rozdat my s Porubou, Jablonec má být údajně jen tím třetím vzadu. My hráči si to ale nemyslíme. Jablonec má taky kluky, kteří prošli první ligou a zahráli si i extraligu, takže budeme i s nimi muset makat na sto dvacet procent,“ nechal se slyšet před dnešním úvodním zápasem bruslařů havlíčkobrodský útočník Jan Milfait. Nicméně Vlci už mají svůj vstup do kvalifikace za sebou. A neúspěšný. Ve čtvrtek doma prohráli s Porubou 3:6.

„Zatím jde všechno podle plánu. Jsme tam, kde jsme, a teď se děj vůle boží.“ Jan Milfait, havlíčkobrodský útočník

„Chtěli jsme se na ten zápas podívat, byli jsme přesvědčeni, že stejně jako naše zápasy v play off bude i tohle utkání přenášet internetová televize. Jenže Jablonec jí to prý nakonec neumožnil,“ prozradil manažer brodského klubu David Kozlík. „Informace o zápase ale máme, měla to být de facto hra kočky s myší. Vyšším rozdílem nevyhrála Poruba jen díky výkonu jabloneckého brankáře,“ dodal.

Podle něj půjde Havlíčkův Brod do dnešního souboje se stejnou taktikou, jako v předchozích duelech vyřazovací části soutěže. „Nebudeme čekat, co nám dovolí soupeř, my chceme určovat tempo hry,“ ujišťoval.

Oba dnešní soupeři se spolu v kvalifikaci utkali už loni a v obou případech byli tehdy úspěšnější brodští hokejisté. „Myslím, že zkušenosti z loňska by mohly být naší výhodou. Třeba z pohledu nervozity. Většina kluků v týmu už si kvalifikací prošla, takže to teď budou brát víc v klidu,“ zamýšlel se Milfait.

On sám sice loni v havlíčkobrodské sestavě chyběl, každopádně zkušeností má i tak z minulosti na rozdávání dost.

Mimochodem, když se do mateřského oddílu loni v létě vracel, byla jeho představa o sezoně jednoznačná. „Přišel jsem proto, abychom postoupili do WSM Ligy. Nic jiného neberu,“ přesvědčoval tehdy Milfait.

A co říká nyní? „Zatím jde všechno podle plánu. Jsme tam, kde jsme, a teď se děj vůle boží. Hrozně rádi bychom to uhráli,“ ujišťoval třetí nejproduktivnější hráč Havlíčkova Brodu v letošní sezoně.

Ovšem co se týká gólů, tak v tomto směru v posledních utkáních trochu pokulhává. Naposledy se trefil dvakrát ve třetím osmifinálovém duelu s českobudějovickým David servisem.

„Třeba teď v semifinále s Moravskými Budějovicemi jsem měl spoustu šancí, ale buď mi je pochytal brankář, nebo jsem se prostě netrefil,“ vrátil se k zatím poslední sérii utkání Milfait. „Teď ale věřím, že to tam zase začne padat. I když, ono je ve finále úplně jedno, kdo ty góly dá, hlavně, abychom vyhráli a postoupili,“ zopakoval přání.

Kopic se Šmídem mají smůlu

Pro úspěšný konec sezony dělají v Havlíčkově Brodě maximum. Fanoušků chodí do Kotliny čím dál víc a hráči se pro jistotu už od začátku play off neholí.

„Někomu to samozřejmě sluší víc, někomu méně,“ hlásil se smíchem Milfait.

Celkově je prý nálada v brodském týmu před začátkem kvalifikace optimistická a bojovná.

Zápasy Už se hrálo

Čtvrtek 5. dubna 1. kolo

Jablonec n. N. - Poruba 3:6

Sobota 7. dubna 2. kolo: Havl. Brod - Jablonec n. N. 17.00

Pondělí 9. dubna 3. kolo: Poruba - Havl. Brod 18.00

Středa 11. dubna 4. kolo: Poruba - Jablonec n. N. 18.00

Pátek 13. dubna 5. kolo: Jablonec n. N. - Havl. Brod 18.00

Neděle 15. dubna 6. kolo: Havl. Brod - Poruba 17.00



„Já bych dokonce použil slovo neskutečná,“ uvedl Kozlík. „Loni to ještě bylo takové, že si kluci situaci zkoušeli. Bylo to pro ně něco úplně nového. Teď si tohle všechno užívají zase o něco víc, věří si. Po různém kolísání výsledků na začátku roku se to teď otočilo do správných kolejí. A pokud promítneme na led to, jak jsme naladěni, věřím, že se úspěch podaří,“ doplnil.

Trenérům však budou v boji o první ligu chybět hned dva hráči, kteří s nimi absolvovali play off – Vojtěch Šmíd a Jiří Kopic.

„Je to z důvodu nesmyslnosti pravidel svazu. Oba jsou to sice hráči juniorského věku a mají k nám vyřízené střídavé starty, ovšem podle svazu do kvalifikace zasáhnout nesmějí. Já bych to asi pochopil u starších hráčů, ale takhle... Nicméně musíme tohle pravidlo respektovat,“ vysvětloval Kozlík.

Brod se naopak stále ještě nevzdává naděje, že by do hry mohl zasáhnout zkušený bek Jiří Vašíček, který doléčuje zraněnou ruku. „Ta možnost pořád existuje, Jirka chodí trénovat, ale rozhodující slovo budou mít doktoři,“ oznámil Kozlík.