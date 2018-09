Slavia vykročí cestou odchovanců. Play off by bylo dobré, říká majitel

Zvětšit fotografii Momentka z prvoligového duelu hokejistů Českých Budějovic (žlutá) a Slavie | foto: Petr Lundák, MF DNES

Hokejová Slavia mění do nové sezony plány a cíle. Ve čtvrtek na tiskové konferenci v pražském Edenu její majitel Vladimír Pitter přiznal, že nebude lpět na postupu do baráže jako v posledních dvou letech. Nyní chce, aby trenér Miloš Říha zapracoval mladé a nezkušené odchovance s nadějnějším výhledem do dalších let.