Angličtina a pilování detailů. Sparťané si zvykají na dřinu pod Kruppem

„Možná to je tím, že je to respektovaná osobnost, ale už od prvního tréninku panovalo obrovské nasazení,“ chválil kabinu nový kapitán Sparty Petr Vrána.

„Nikdo neměl nic jistého. Šlo o angažmá, a proto se jelo naplno,“ souhlasil další zkušený útočník Lukáš Pech.

Oba potvrzují to, co s květnovým příchodem Kruppa vyslovil sportovní manažer klubu Michal Broš. Tedy že Krupp, který české prostředí nezná, dá všem hráčům stejnou šanci zabojovat o místo v sestavě.

„Šli jsme do přípravy s tím, že vyhrajeme každý zápas. Nabrali jsme správný směr - všichni do jednoho makali,“ dodává Pech. Úsilí se projevilo i na výsledcích. Z deseti přípravných utkání slavili sparťané výhru sedmkrát, včetně kanonád 10:2 proti Davosu a 8:1 s Mnichovem.

„Snad to přeneseme i do sezony a budou z toho slušné výsledky,“ doufá Vrána. Krupp i jeho svěřenci vědí, že povedený vstup do nového ročníku bude klíčový. Loni Sparta zkraje sezony střídala výhry s porážkami, na přelomu října a listopadu pak přišla výsledková krize.

Nakonec musel tým v posledních kolech honit postupovou desítku, do níž se mu protlačit povedlo. Jenže v předkole přišel nečekaně rychlý krach s Libercem a naděje na úspěch byla pryč.

„Už jen boj o play off byl těžký jak fyzicky, tak i psychicky,“ uznal Vrána. Hlavní cíl proto vidí v klidném postupu do vyřazovacích bojů. „A tam už to může dopadnout jakkoliv.“

První zahraniční trenér

Do 115. roku existence klubu tak vstupuje Sparta se střízlivými očekáváními. Kruppovo angažmá ale zároveň prozrazuje, že s málem se ve Spartě nikdo nespokojí.

Zahraniční kouč je v české extralize (pokud nepočítáme Slováky) novum. Hráči si zvykali, někteří více či méně bojovali s angličtinou. Včetně nejproduktivnějšího hráče týmu uplynulé sezony Pecha.

„Angličtina? To je pro mě furt problém,“ smál se 34letý mazák. S tréninkovou rutinou ale problém nemá. „Jen se trochu ztrácím v dlouhých souvětích. Ale když něco nevíme, ptáme se.“

Krupp si na téhle výzvě dává záležet. Méně zdatné angličtináře si bere stranou a dovysvětluje jim svou představu o herním stylu. Ladí každý detail. „Kde má kdo stát, kam si má najet. Když se něco udělalo špatně, zastavil trénink a vysvětlil nám to znovu. Což je podle mě perfektní, hráči pak chápou lépe, než když se něco jen nakreslí.“

Sparta představila dresy pro nadcházející sezonu. Třetí verzi (vlevo) použije klub v šesti domácích utkáních.

Pech přidal vzpomínku z roku 1996, kdy Krupp ještě jako bek Colorado Avalanche rozhodl vítězným gólem o vítězství ve Stanley Cupu. Prodloužení natáhlo zápas až do ranních hodin, a tak se tehdy dvanáctiletý Lukáš Pech hodil marod a nešel do školy: „Záviděl jsem mu, každý chce vstřelit takový gól.“

Teď se oba sešli v jedné kabině a budou usilovat o návrat Sparty mezi elitu. První zápas nového extraligového ročníku čeká Pražany v pátek doma od 18.30 proti Hradci Králové.