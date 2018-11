Šance ano, jenže góly ne. Vedoucí Spartě už do třetice obrat nevyšel

Přitom o šance neměli Pražané nouzi, zejména v prvních minutách utkání musel vítkovický brankář Patrik Bartošák řešit nepříjemné situace. Jenže po nedorozumění ve sparťanské obraně se najednou na druhé straně ocitl osamocený Ondřej Roman a po jeho gólu vedli hosté z Ostravy.

„Špatně proběhla komunikace, nedali jsme si to, jak jsme chtěli,“ popisoval nedorozumění jeden z aktérů, obránce Jan Košťálek. Ten se o něco později dostal do křížku s Davidem Květoněm. Vítkovický forvard skončil po úniku v Machovského kleci a to se sparťanskému bekovi nelíbilo.

„U nás v domě si tohle nikdo dovolovat nebude,“ zdůvodnil nefalšovanou pěstní výměnu jako ze zámoří. I tento okamžik možná Spartu na chvíli vybudil, na začátku druhého dějství se totiž podařilo srovnat gólem vydřeným na brankovišti Lukáši Pechovi.

Ovšem na straně domácích už se skóre ten večer nepohnulo.

Brankáře Sparty Marka Machovského překonal v úvodu utkání vítkovický Ondřej Roman.

Pražany mohly mrzet hlavně neproměněné šance. Zejména Petr Kumstát se mohl chytat za hlavu po blafáku, jímž už směřoval kotouč do odkryté branky, ale místo srovnání na 2:2 trefil jen nastavenou rukavici brankáře.

„Měli jsme pár vyložených šancí, které bychom dávat měli, ale opak byl pravdou. Přitom jsme měli dobrý začátek, ale pak to zase sklouzlo k tomu, že jsme čekali, co s námi soupeř udělá,“ mrzelo dalšího obránce Sparty Tomáše Pavelku.

Naopak Vítkovicím se dařilo. Navíc jim přálo štěstí, po příhodě u prvního gólu jim ten druhý zařídil odraz od brusle sparťanského beka. „Určitě to štve, na druhou stranu to k hokeji patří. Kdo ví, příště se to třeba vrátí nám,“ hodil za hlavu nepovedený duel Pavelka.

„Byl to jeden z těch zápasů, kdy se snažíte, jdete si za góly, ale prostě vám to neklape. Navíc ze šancí, jaké jsme měli, musíme skórovat. Obzvlášť proti dobře vedenému týmu, jako jsou Vítkovice,“ složil poklonu před soupeřem trenér domácích Uwe Krupp.

Tato slova polichotila vítkovickému kouči Jakubu Petrovi, jehož svěřenci na Spartu umí. V minulé sezoně zvítězili třikrát (během toho vstřelili Spartě 17 branek), v tomto ročníku jsou i podruhé stoprocentní.

„Je to chrám českého hokeje, takže motivační stránka je v tom sama o sobě. Je to zkrátka Sparta, navíc se světoznámým trenérem, takže se na ně prostě chcete vytáhnout,“ řekl po cenné výhře Petr.