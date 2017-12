Dvacet tisíc zákroků v NHL pro Lundqvista. Získá někdy Stanley Cup?

Přezdívá se mu „Král“, jenže králové nosí korunu, respektive prsteny za vyhrané Stanley Cupy, pokud mluvíme o NHL. Taková čest Lundqvistovi ani ve 35 letech dopřána nebyla. Otázkou tak zůstává, zda má ještě naději.

Lundqvist bez pochyby patří mezi legendy severoamerického hokeje. Za třináct let dosáhl mnoha úspěchů, jednou vyhrál Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana, má zlato z olympiády v Turíně a stříbro ze Soči, zlato a dvě stříbra z mistrovství světa. Jen Stanley Cup mu uniká.

Proto se není čemu divit, že dvacet tisíc zákroků přešel rychlou větou. „Nevěděl jsem o tom, nic to pro mě neznamená.“ K překonání hranice navíc došlo během prohraného zápasu s Ottawou.

Později svá slova přece jen zjemnil a uznal svůj výkon. „Uvědomuji si díky tomu, že jsem v lize už dlouho. Jenom na takové číslo prostě nekoukám. Všímám si spíše vyhraných zápasů.“

Těch má Lundqvist 419, o třicet více než Dominik Hašek.

„Můžete udělat tolik dobrých věcí, jakkoli pomoct týmu, na konci se stejně počítají jenom výhry,“ dodává švédská ikona.

Další český gólman a současný spoluhráč Ondřej Pavelec má za jedenáct sezon zákroků deset tisíc. „Henrikovo číslo je šílené, “ komentoval úctyhodný statistický zápis.

Šílené jsou někdy i Lundqvistovy zákroky:

Mezi patnácti gólmany, ke kterým se Lundqvist nyní přidal, figurují jména jako Ed Belfour, Patrick Roy, Roberto Luongo nebo Tony Esposito.

S Royem mají něco společného, i gólman Rangers dokáže vypěnit a ztratit nervy. Někdy oprávněně. Před sedmi lety se pustil do potyčky se Sidney Crosbym, aby kanadské hvězdičce vysvětlil, že filmovat se nemá, o dva roky později pokřikoval na fanoušky Ottawy, loni se mu nelíbilo rozhodnutí rozhodčích, tak na protest převrátil branku.

Největší incident se udál asi v roce 2011. Tehdy do Lundqvista nechtěně najel Max Pacioretty z Montrealu a dost si to odskákal.

Lundqvist fanoušky baví, on a Rangers jsou prakticky synonyma. S týmem jistě zažije ještě spoustu úspěchů, ale na reálnou šanci získat Stanley Cup to nevypadá. Švédského gólmana v jiném dresu si však umí představit málokdo. Rangers se tak mohou jen upínat na svého manažera a doufat, že do týmu v nejbližších letech přivede solidního střelce. Peníze na to má.

Na výbuch zlosti mezi Paciorettym a Lundqvistem se podívejte zde: