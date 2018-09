Má balík a chce dovést tým ke Stanley Cupu. Čeká Hertla životní rok?

„Zářil jako celá jeho lajna,“ píše deník San Jose Mercury News. Hertl skutečně na ledě působí hladovějším dojmem než kdy předtím a naznačuje, že by před sebou mohl mít životní sezonu.

Věk na to má, důležité také je, že se mu konečně vyhýbá zranění problémového kolena. „Skvěle jsem se cítil už v posledním ročníku a věřím, že to může být z mé strany ještě lepší. Nezříkám se vůdčí role, naopak. Chci být tím, na koho se tým může spolehnout,“ prohlásil.

Hertl byl tahounem hlavně v play off a rád by formu udržel dlouhodobě. Jako by ho podpis lukrativního kontraktu, jenž mu zajistí v následujících čtyřech letech průměrný příjem 5,625 milionů dolarů ročně, ještě víc motivoval. Však také bude čtvrtým nejlépe placeným Čechem v NHL po Jakubu Voráčkovi (10 milionů), Davidu Pastrňákovi (8) a Davidu Krejčím (7,5).

Čísla Hertl má za sebou vydařenou sezonu, v které si připsal v základní části v 79 zápasech 46 bodů za 22 branek a 24 asistencí. V play off zaznamenal v 10 utkáních devět bodů za šest tref a tři přihrávky. Navázal na výkony z ročníku 2015/16, kdy se mu dařilo podobně. Celkem má na kontě v NHL v dresu San Jose 328 utkání a 170 bodů (81+89). Ve 43 duelech play off zaznamenal 27 bodů za 14 gólů a 13 přihrávek.

Kouč Peter DeBoer o něm po zmiňovaném utkání řekl: „Byl jako kůň, předvedl excelentní výkon. Vypadá, že je ve skvělé formě. Je rychlejší a silnější než před rokem. Takže si myslím, že možná přichází jeho nejlepší sezona.“

To zní hodně nadějně, ale ta slova nejsou přehnaná. Hertlova formace byla skutečným motorem celého San Jose a český útočník se v ní zhostil hlavní role. Je vidět, jak výborně si rozumí s Loganem Couturem, s nímž je sehraný, tuhle dvojku solidně doplňuje Timo Meier.

O všem svědčí čísla: Couture v minulé sezoně nastřílel 34 gólů, což je jeho osobní maximum. Hertl se 46 body vyrovnal své dosavadní maximum a Meier nasázel ve druhém roce v NHL 21 gólů. „Naše lajna hrála dobře, vytvořili jsme si spoustu šancí. Mohli jsme dát mnohem víc gólů. Byl to příjemný start,“ řekl Couture.

Góly a body, to je to hlavní. Hertl si to moc dobře uvědomuje. „Navenek se vždycky mluví o tom, jak se cení dobré bránění, ale ve finále stejně každý kouká na body. Proto chci být produktivnější.“

Sebevědomí mu nechybí, to je důležitý dílek v cestě za úspěchem. A to se odráží při některých momentech na ledě. Jako například v duelu s Las Vegas, kdy na konci druhé třetiny při vlastním oslabení krásným bekhendovým lobem vysunul do brejku Coutura, jenž zvyšoval na 4:2.

A dopředu ho žene i vidina velkého týmového úspěchu. Se San Jose už byl blízko Stanley Cupu, ve finále byl už v roce 2016, ale nestačil na Pittsburgh. Teď věří, že by mohl dokráčet až na vrchol. A to především díky příchodu obránce Erika Karlssona.

„S ním můžeme myslet na pohár. Je to neskutečná posila. Když si k němu připočtete Burnse a výborně bránícího Vlasice, tak máme nejnebezpečnější obranu v lize. Bude to postrach pro všechny kluby,“ vykládá Hertl nadšeně.