Ovečkin povstal. Střílí góly v klíčových momentech, chválí ruského střelce

Hokej

Dalších 18 fotografií v galerii Ruský hokejista Alex Ovečkin (uprostřed) se raduje se svými washingtonskými spoluhráči z gólu do sítě Columbusu. | foto: AP

dnes 12:50

Vrátíme sérii zpět do Washingtonu, srovnáme na 2:2 na zápasy. Ruský hokejista Alexandr Ovečkin volil po dvou domácích prohrách proti Columbusu kurážná slova. Kdo by ale bral nabubřelého kanonýra vážně? Vždyť k podobným výrokům sahal při play off zámořské NHL opakovaně a prsten pro vítěze Stanley Cupu stále nikde.