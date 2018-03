Barážový specialista Štich: Zbavil jsem se nálepky rabiáta a chci uspět

Lepšího lídra do vypjatých bitev si klub Jaromíra Jágra nemohl přát: Štich je totiž barážovým specialistou. Začalo to na mistrovství světa osmnáctek 2007, kde byl součástí výběru, jenž poprvé v historii sestoupil z elitní skupiny.

A pokračovalo v Liberci v roce 2013, viďte?

Tehdy jsme se zachránili až v posledním zápase. S Boleslaví to bylo snad padesát minut 0:0, protože šlo o hodně - kdo vyhraje, ten se zachrání, a kdo prohraje, ten jde dolů. Rozhodl Petr Nedvěd v přesilovce pět na tři pár minut před koncem.

Před třemi lety jste ale neuspěl se Slavií.

Přitom jsme na začátku baráže vyhrávali, ale pak se to zlomilo a čím víc jsme chtěli, tím to bylo horší. Poučení? Že každý zápas je jiný a že do každého musíte jít na sto procent. Mysleli jsme si, že to po pár výhrách půjde samo. Baráž je ale bohužel nevyzpytatelná.

Slávisté smutní po sestupu z hokejové extraligy. Zkroušený David Štich sedí na ledě.

Po pádu Slavie jste přestoupil do Vítkovic, kde jste měli také nervy, že?

Hráli jsme play out a jelikož jsme v něm prohrávali, tak nám hrozilo, že skončíme v baráži. Kamarád si ze mě tehdy dělal srandu, že mi spoluhráči radši zlomili ruku, abych nehrál a my v ní neskončili. Takže to kluci udělali fakt zodpovědně, na tréninku mně ji zlomili, já v posledních zápasech nehrál a Vítkovice se baráži vyhnuly.

Barážový specialista tedy sedí, ne?

Dá se to tak říct, i když se najdou větší specialisti. Ale je pravda, že to bude už moje třetí baráž. Poprvé to bude z druhé strany - můžu jenom získat, takže to bude něco jiného. Jdeme do ní s čistou hlavou, proto se na baráž těším. Po našich výkonech v play off můžu říct, že máme na to soupeře potrápit. Doufám, že jsou i šance na postup.

Pomohou vám zkušenosti?

Myslím, že jo. Podívejte, jaká jména hrála moji první baráž v Liberci. Petr Nedvěd a další... Tým byl nabitý vynikajícími hokejisty, ale já po pár zápasech koukal s otevřenou pusou, že to nebylo o hokejovém umění, ale o psychice. Extraligový tým je v baráži nervózní, roztřesený. Zatímco teď v Kladně cítím, že můžeme jenom překvapit. Tyhle zkušenosti budou znát, vím, že můžeme extraligové kluky lehce rozhodit.

Cítíte v Kladně euforii?

Velkou. Spousta kluků po hladkém postupu do baráže cítí, že euforie může pokračovat a že můžeme zůstat na vítězné vlně. Když budeme hrát tak, jak hrajeme, tak šance existuje. Máme mladý tým, ve kterém je odhodlání uspět. Kluci hrajou o svou budoucnost. Když postoupíme, tak je to super pro Kladno, ale i pro nás, protože bychom se rvali o angažmá v extraligovém týmu.

Vidíte, a přitom byl váš přesun do Kladna nepříjemný.

Byl, protože to byl krok zpátky. Ale postupem času jsem za to rád. Hokej mě zase začal bavit, trenéři mi dali jinou roli a strašně si to užívám. Baví mě chodit na zimák, baví mě trénovat a je to úplně o něčem jiném. Tahle sezona mi strašně pomohla, byť byla v první lize. Možná jsem ze sebe trošku sundal nálepku hajzla, co se pořád pere.

Podle čísel prožíváte jednu z nejlepších sezon, jste nejvytěžovanějším hráčem týmu...

Je to tak. Hodně lidí mi říkalo, že se první liga nemá zatracovat a je to pravda. Daří se mi, protože mě trenéři nevzali do týmu jako rabiáta, co se musí rvát a nic jiného tam není. Dostal jsem úplně jinou roli - zapojovali mě do přesilovek, dávali mi hodně prostoru. Před sezonou jsme měli i rozhovory kvůli tomu, že nechtějí, abych seděl na trestné, ale strávil co nejvíc času na ledě. Vsadil jsem se před sezonou, že budu mít pod sto trestných minut, a vyhrál. Z toho mám fakt radost.

Překvapilo vás, že jste se dokázal vymanit ze škatulky rváč?

Jde jenom o to urovnat si to v hlavě a nechodit na led s krvavýma očima. Musím přiznat, že párkrát jsem se musel krotit - určité situace bych řešil jinak, tentokrát jsem je musel rozdýchat. Vždycky jsem se začal smát a odjel. Doteď jsem chodil na led hasit vyhrocené situace, teď je to úplně o něčem jiném. Člověk se cítí jinak a jinak se mu hraje. Nebylo těžké přepnout.

Těší vás to o to víc, že vás takhle viděl zrovna Miloslav Hořava - sám bývalý vynikající obránce?

Určitě. Hned na začátku mi řekl, že chtěl zkušenějšího beka, protože má na soupisce hodně mladých kluků. Bral mě, jelikož už mám něco za sebou.

Věříte, že vám změna může pomoct do budoucna?

Jasně. Končí mi smlouva, takže na mě můžou manažeři koukat jinak. Že můžu být platný.

Proč by mělo v baráži uspět právě Kladno?

Jsme na vítězné vlně, každý nás bral jako outsidera, že v semifinále nestačíme na Budějovice. Překvapili jsme sami sebe, nikdo to od nás nečekal. Proto jsme na tom psychicky dobře. Nemáme co ztratit, můžeme jenom získat. Nebudeme mít svázané ruce, půjdeme si za tím.