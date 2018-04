Svatba, nebo pohřeb? Baráž vrcholí, do extraligy mají nejblíže Vary

Čtyři body náskoku před nejbližším konkurentem, výhoda domácího prostředí, suverénně nejproduktivnější útok a forma jako hrom k tomu.

Karlovy Vary drží před pátečním předposledním kolem baráže v rukou všechny trumfy.

Na ledě KV Areny mohou už po něm slavit jistotu návratu do extraligy, kde klub od řeky Ohře od loňska chybí (tehdy ho vystrnadila Jihlava).

„Jsem přesvědčený, že ten potřebný bod proti Litvínovu uhrají,“ tvrdí Sýkora a neskrývá, že by Energii, která vyhrála už pět zápasů za sebou, postup přál. „Dříve jsem tam působil, rád bych je viděl zpátky v extralize.“

Gól, který potopil Kladno

Varští udělali důležitý krok za ziskem extraligové příslušnosti minulou neděli, kdy zásluhou Ondřeje Beránka vyrovnali 16 sekund před třetí sirénou na Kladně a o další bod obrali Rytíře díky lépe zvládnutým nájezdům.

Postupová matematika Jaké scénáře mohou v závěru baráže nastat?

„Kladno mě překvapilo svými výkony. Hrají výborně. Kdyby vyhráli to nedělní utkání, tak by měli velké šance postoupit. Teď už to podle mě nedají,“ říká Sýkora na adresu Jágrova týmu.

„Přece jen ta síla jejich kádru není ve srovnání se všemi třemi soupeři taková,“ vysvětluje uznávaný odborník.

Kdo tedy doplní Energii v extralize? Rozhodne se mezi Litvínovem a Jihlavou. Ta přitom v polovině baráže vedla, jenže od té doby k deseti bodům přidala pouze tři.

Ještě hůře vypadá tato bilance v kalendáři. V něm má Dukla zakroužkovaný tříbodový zisk naposledy 3. dubna. To se hrálo teprve čtvrté barážové kolo.

Epidemie v jihlavské kabině?

Od té doby Jihlavští zvítězili jen jedinkrát a to ještě jen za dva body. „Začali výborně, ale umřelo to na schopnosti dávat góly. Byl jsem se na ně podívat dvakrát během základní části doma v Plzni a hodně bojovali s koncovkou,“ všímá si Sýkora.

ONLINE Zápasy 11. kola sledujte od 18 hodin

„Stylem hry je mi Jihlava sympatická. Jenže šance, které si vytvoří, nedokážou proměnit. Válčili se stejným problémem už v základní části a teď je to trápí znovu. Myslím si, že je to může potopit,“ přemítá někdejší kouč Magnitogorsku, Plzně či Pardubic.

Sebevědomí hráčů Dukly jistě nahlodala nedávná série čtyř porážek i smolná prohra v Litvínově, kdy přišla v závěru třetí třetiny o dobře rozehraný mač. „Oba góly Litvínova byly navíc šťastné,“ připomíná Sýkora.

Ani to nemohlo vylepšit v jihlavské kabině náladu. Naopak se tam může šířit bezmoc, která se přenáší od utrápených útočníků na zbytek kádru.

Záchrana, která nic neřeší

„Prohraje se jeden, dva, tři zápasy, padne to na část mužstva. Kluci se začnou třást, pak se to už šíří jako epidemie. Nevím, jestli to je jejich případ, ale nabízí se to,“ uvažuje Sýkora, co se může dít v kabině „Horáků“.

I s ohledem na jihlavskou bídu věří, že se zachrání Litvínov. „Zvládnou to, prostě to urvou.“

Záchrana by ovšem byla pro Litvínov, který hraje druhou baráž během tří let, jen polovičním vítězstvím.

„Sice všichni tvrdí, že Verva má extraligový kádr, ale mě se to nezdá. Jistě, jména to jsou povědomá, ale jde o hráče na úrovni WSM ligy. Litvínov s tím bude muset něco udělat, jinak bude hrát baráž za rok znovu.“

Sýkora, třikrát vyhlášený nejlepším extraligovým trenérem, podotýká, že Litvínov má dobře „nakoukaný“. „Díval jsem se na ně kvůli Radimu Rulíkovi, mému bývalému kolegovi. A zajímal jsem se o ně i po jeho odchodu. Na to, aby uspěli v extralize, jim chybí síla.“

A peníze. „To je zásadní problém,“ přikyvuje Sýkora.