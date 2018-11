Případ Kovář: blíží se šance v NHL? Manažer Bostonu ho chválí

V osmi zápasech nastřádal devět bodů, patří k hlavním tahounům Providence, kde bojuje o šanci v NHL. Vypadá to, že se Kovář nevzdal, ač si sezonu představoval úplně jinak.

V létě podepsal solidní smlouvu s New York Islanders, která mu měla podle zvyklostí zaručit alespoň pár zápasů, v nichž by se ukázaly jeho schopnosti. Realita? Tým s novým koučem o něj ztratil zájem a Kovář putoval do Bostonu. Tam nyní zkouší prorazit, zatím marně.

Teď však přišlo po dobrých výkonech povzbuzení. „Jan je fakt chytrý hokejista, dost se mi zamlouvá jeho pohyb v útočném pásmu,“ prohlásil generální manažer Bostonu Don Sweeney. Zejména poslední slova znějí nadějně, protože jestli se něčeho měl Kovář obávat, tak to bylo jeho nedokonalé bruslení.

Ukazuje se, že i díky shozeným kilům dokáže v zámoří zaujmout. Že by se blížila šance v prvním týmu? Není to vyloučené, byť Boston zatím šlape a nemá důvod měnit sestavu. „Docela věřím, že ta chvíle přijde,“ tvrdí třeba i Petr Nedvěd. „Takových kluků, kteří byli po farmách, vytrejdovali je a začali hrát neskutečně, existuje dost. Třeba Robert Lang.“

Za Kováře mluví stabilní výkonnost, v posledních třech zápasech si připsal gól a tři asistence. Ukazuje, že se vyrovnal s rychlostí - AHL je podle mnohých ještě rychlejší než NHL, na druhou stranu šikovnost hráčů je na nižší úrovni. Proto písecký rodák vyčnívá.

„Docela mě překvapilo, jak tvrdě umí hrát,“ pravil manažer Sweeney. I to je dobré znamení, protože na hru do těla nebyl Kovář z ruské KHL zvyklý.

„Honza už něco dokázal a ví, v jaké je situaci. Také ví, co je pro něj nejlepší. Nezbývá mu než počkat a uvidíme, jak se situace vyvrbí,“ komentuje situaci svého bratra brankář Jakub Kovář.

O dva roky mladší Jan si zatím vede dobře, ale čas se krátí. V Bostonu je totiž pouze na zkoušku a současný kontrakt mu dovoluje nastoupit na farmě v Providence pouze do 25 utkání. Nyní jich tedy zbývá sedmnáct. Stihne do té doby přesvědčit?