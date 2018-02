Nečas se na olympiádu nedostal a říká: Chtěl jsem jet. Teď fandím!

Mimo hráče, kteří na olympijském turnaji hrají, budete těžko hledat diskutovanější jméno. Kvetoucí talent útočníka Komety Brno přitahuje pozornost, i když je národní tým úspěšný a čeká ho semifinále. „Občas je to příjemné. Jindy zase frustrující. To když se o vás píše, ale vy v nominaci nejste,“ přiznává Nečas v otevřeném rozhovoru.

Co vás napadá, když si čtete, že jste měl na olympiádě být i vy?

Tolik se na noviny nedívám, denně jim pozornost nevěnuji. Opravdu jsem nečekal, že se do nominace dostanu, bylo by to překvapení. Ale už jen díky tomu, že se o tom psalo, o tom člověk trochu přemýšlí.

Vyrovnal jste se s tím, že vás turnaj minul?

(přikyvuje) Trenéři to vybrali takhle, těžko k tomu něco říct. Já klukům fandím. Přeju jim, aby se dostali do finále. Když jsem se díval na Fina Tolvanena, mladý kluk, tak ten tam hraje úplně parádně. Klidně může vyhrát celkové bodování turnaje. I další týmy tam některé mladé hráče mají a jsou fakt šikovní. Já se budu snažit makat, abych se dostal na mistrovství světa.

Říkáte si, že stejně jako Tolvanen jste mohl na olympiádě zazářit taky?

Chtěl jsem tam být, to je jasné. To chtěl být každý. Nemůžu přímo říct, že mě mrzelo, že to nedopadlo, pořád jsem mladý. Ale chtěl jsem jet. Snad příště.

Díváte se na zápasy, nebo potřebujete od toho rozruchu trochu odstup?

No jistěže se koukám! Není to nic, co by mi vyvolávalo špatné pocity, fandím našim tak jako každý, to je normální. Na pátek nám v Kometě posunuli i trénink na dřívější dobu, abychom se na semifinále mohli dívat. Máme kvůli tomu led od osmi ráno.

Zní vám povědomě jméno amerického experta Craiga Buttona?

Samozřejmě.

Nedávno o vás řekl: Šikovný, věří si, je lepší než většina chlapů v týmu. Za několik let povede Carolinu.

(usmívá se) To je hezké. Znám ho, on pečlivě sleduje mladé, vždyť připravuje ty hlavní žebříčky, například před draftem do NHL. Je příjemné, když o mně tohle řekne.

Trefuje se ve svých odhadech?

(s úsměvem) Těžko říct. Já myslím, že když je tak uznávaný, tak asi jo.

Připomínáte mu Marka Scheifeleho z Winnipegu. Je vám něčím blízký, znáte jeho herní projev?

Líbí se mi. Šikovný pravák, dobrý bruslař. V této sezoně jsem ho i viděl na vlastní oči, když Winnipeg hrál proti Carolině. Určitě je šikovný.

Které dovednosti aktuálně pilujete vy?

Pracuju pořád na bruslení, na technice hole. Částečně můžete mít něco vrozené, ale musíte na tom pracovat. Třeba na krátkých žabičkách, na nahrávkách. To je hrozně důležité.

Zrovna o vašich žabičkách mluvil po víkendu Jaroslav Bednář. Že je umíte dát přes dvě hokejky a stejně padnou tam, kam mají.

(směje se) Byla sranda si s Bedýnkou na All Star Cupu zahrát. Má toho hodně za sebou, není asi tak rychlý, jak býval, ale jeho chytrost a šikovnost, ty jeho ruce, to je neskutečné. Pořád patří v extralize k nejlepším hráčům.

All Star Cup patřil do vaší rušné olympijské pauzy, v níž jste se skoro nezastavil. Jak jste vnímal ten shon?

Dva zápasy za devatenáctku byly dobré v tom, že jsem se viděl s klukama. Některé jsem neviděl dva tři roky. Pak jsem jel na All Star Cup, exhibici, tam byla pohoda. Užil jsem si ho, asi jako každý.

Jaké to bylo, hrát zase v juniorském týmu?

Jiné než v seniorském áčku. Hokej je tam mnohem rychlejší, víc se bruslí, míň je taktiky. V každé z mládežnických kategorií se víc bruslí.

Na co jste se na turnaji devatenáctek připravovali, když vás do konce sezony nečeká žádná akce?

Je to tým našeho ročníku 1999, který by mohl jet na příští mistrovství světa dvacítek. Těžko říct. Finové nebo Švédi tam poslali béčko. My jsme se snažili mít to nejlepší. Co k tomu říct? Turnaj to byl dobrý, nakonec škoda, že kluci neuhájili první místo.

V juniorské reprezentaci to bylo v této sezoně vaše poslední vystoupení. Co teď seniorské MS?

To by byla třešnička na dortu po celé této sezoně. Teď se ale hlavně snažím připravit na extraligové play–off, uhrát s Kometou co nejlepší výsledek tam, a pak se uvidí.

Děláte si na mistrovství ambice?

(krčí rameny) Pokud budu pokračovat v takových výkonech, jaké jsem podával po návratu z MS dvacítek, tak šance určitě je. Pak je to na trenérech, jak se rozhodnou, a v první řadě na mně, jak budu hrát.

Fandil jste na olympiádě Martině Sáblíkové, která je stejně jako vy ze Žďáru nad Sázavou?

Fandil, rozhodně! Díval jsem se na její závody, fandila celá naše rodina a hlavně celý Žďár a všichni v Česku. Je to hezké, že je takhle vysoko někdo ze Žďáru, z tak malého města.

Znáte se?

Možná jsem ji viděl dvakrát, když mi bylo deset let. Neznáme se vůbec. Ale fandím jí moc. To samé v hokeji Petru Koukalovi.

Chápu, jemu snad nejde nefandit. Poctivec, navíc jsou známé jeho bezprostřední hlášky.

(přikyvuje) Bylo hezké, jak ve čtvrtfinále rozhodl zápas nájezdem. Je to dříč, určitě je i šikovný na puku, ale hlavně dříč, výborný kluk do kabiny. A kolik toho ubrání v oslabení a vybojuje vhazování! Dělá všechno. Pořád je to moc platný hráč

Svěříte se s tipem na výsledek semifinále?

Já si myslím, že to bude 3:3. My jsme se v kabině Komety už sázeli. Bude to 3:3 a my pak rozhodneme v prodloužení nebo v nájezdech.