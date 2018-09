Brněnské putování s pohárem: na golfu, po restauracích i na svatbách

Respektive dvě kopie poháru pro vítěze extraligy. Hráči vítězné Komety Brno si poháry předávali tak, aby na každého alespoň jednou vyšel, a vozili ho s sebou na rodinné oslavy, k přátelům nebo jen tak na oběd do restaurace.

„Co jsme se bavili s klukama, byly oslavy letos klidnější než loni. Tehdy jsme nevěděli, co a jak, bylo to od začátku strašně přepálené. Letos jsme už byli zkušenější, hlídali jsme si, co jíst a pít, a užili jsme si oslavy víc v klidu,“ ohlédl se za létem útočník Martin Dočekal, jeden z ženichů v Kometě. Svoje „ano“ si s nevěstou řekli nedaleko Třebíče, odkud pochází, a pohár nemohl chybět.

Stejně tak si trofej na veselku vzal druhý z brněnských novomanželů, Jakub Krejčík.

Na rozdíl od putování Stanley Cupu, které je rozpočítané na hodiny a s pohárem cestují bodyguardi, je předávání extraligového poháru daleko neformálnější. V Kometě stačil papír v šatně na nástěnce. „Napsali jsme si pořadí, kdo si ho kdy bere, všechno bylo o domluvě. Čistě aby se vědělo, kdo pohár kdy vrací a kdo ho má po něm. Začínalo se od nejstarších hráčů. Plus kdo chtěl jeden den navíc na akci, tak pohár dostal taky,“ podotkl obránce Michal Barinka.

Jeho tchánem je Alois Hadamczik a část Barinkovy oslavy se odehrála v Hadamczikově Buly Aréně v Kravařích. „Pozval jsem kamarády, dali jsme si pivo, vyfotili jsme se, nic výstředního. Pro mě to byla úplná pecka. Přišel jsem, viděl jsem a s klukama z Komety jsem zvítězil,“ usmíval se zadák, který brněnský tým posílil ze Sparty až během sezony.

Stejně v uvolněném duchu pojal svůj čas s pohárem Jan Hruška. „Zastavil jsem se za klukama na Bláhovku, kde máme spoustu fanoušků,“ zmínil legendární brněnskou pivnici. Pohár zavezl ještě do obce Stošíkovice na Louce (na Znojemsku) a cestu si našel na golf v Brně.

Díky Marku Čiliakovi se mistrovský pohár objevoval v brankářově oblíbené restauraci v Brně-Bystrci, kam často chodil na obědy, a dostal se až na Slovensko. Internetem oběhlo tolik fotek Čiliaka s pohárem, až se zdálo, že dnes už bývalý gólman Komety slaví celé léto sám. „Jo, Čilo si víceméně znárodnil jednu z kopií. Hodně se s ní pomazlil,“ smál se Hruška. „Možná i díky tomu, že se s námi loučil, si chtěl poháru co nejvíc užít,“ dodal.

Snad jenom u brankáře Marka Langhamera připomínal den s pohárem šrumec, jaký se točí kolem Stanley Cupu. Stejně jako Michal Kempný s trofejí na zimním stadionu v Hodoníně uspořádal i Langhamer oslavu na stadionu, kde se učil hokej, a to v Moravské Třebové. Přišlo na pět set lidí. „Jedna tribuna byla plná, docela jsem koukal, nečekal jsem takový zájem. Byl jsem rád já i tamní oddíl Slovan, že jsme pohár mohli mít tam, kam patří, tedy na zimáku,“ ocenil Langhamer.