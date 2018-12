Hokejové Budějovice přivítají Vsetín. Bude vyprodáno?

Šlágr kola začne v Budvar aréně v 17 hodin. Mezi oběma týmy je rozdíl jen jednoho bodu.

„Připravení jsme velice dobře. Ve Vsetíně jsme odehráli výborný zápas, tak doufáme, že na to navážeme i doma,“ uvedl asistent hlavního trenéra Motoru Aleš Totter.

„Víme, že poslední výsledky nejsou takové, jaké bychom si představovali. Také víme, že všechno je to jen o proměňování šancí. Soupeři nás nijak nepřehrávají, netaháme za sebou nohy, bohužel však nedáváme góly. Nejlepší to bude zlomit právě doma proti výbornému soupeři a před plnou halou,“ doplnil Totter a připomněl, že dnešní utkání by mohlo být poprvé v sezoně vyprodané. Do sestavy proti Vsetínu se vrací Kanaďan David Gilbert, trenéři tak mají kromě brankáře Petra Kváči k dispozici kompletní kádr.

Se Vsetínem se do Českých Budějovic vrátí i tři bývalí hráči Motoru. Brankář David Gába a dva útočníci – Vít Jonák a Luboš Rob. A zvláště na posledně jmenovaného hráče, který je českobudějovickým odchovancem, by si měl Motor dávat obzvlášť pozor. Třiadvacetiletý Rob nastřílel ve 26 utkáních 17 gólů a vede tabulku celé první ligy. První vsetínská formace s Robem, Jonákem a Pechancem se už dokázala postarat o 97 kanadských bodů!

Speciálně se na dnešní duel připravuje také fanklub Motoru, který opět po roce pořádá sbírku pro sluchově postižené z jedné českobudějovické základní školy.

„Sbírat se budou jen školní potřeby, výtvarné pomůcky, psací potřeby, popřípadě dětské hry. Všechny dary budeme vybírat hned za vstupem do Budvar arény do předem připravených boxů nebo během přestávek přímo v kotli u bubnů,“ říká předseda fanklubu Pavel Vágner.