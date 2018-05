„Jestli máte pravdu, tak je to samozřejmě příjemný,“ reaguje Červenka po chvilce přemýšlení. Je vidět, že ho ta informace překvapila. „Je to čest mít tolik zápasů, ale nad tím já moc nepřemýšlím. Máme před sebou start do turnaje, který bychom chtěli zvládnout co nejlíp.“

Česko vs. Slovensko Online od 20:15

Tušil jste, že jste máte odehráno tolik?

Netušil a samozřejmě by mě nikdy nenapadlo, že na tuhle cifru dosáhnu. I když jsem chtěl od malička být hokejista a snil jsem o tom, že budu za nároďák hrát.

Cítíte se jako mazák?

Je to nároďák, všichni, co jsou tady, mají nějaké zkušenosti, jsou to výborní hráči, takže to neberu tak, že bych byl mazák. Byť je odehranými zápasy i věkem znát, že jsem v reprezentaci delší dobu. Na druhou stranu uznávám, že se cítím jinak, než když mi bylo čtyřiadvacet. Sbíráte celou dobu zkušenosti a dneska z nich můžu třeba trošku těžit. Ale hokej se mění a je potřeba se přizpůsobovat. Fyzicky se cítím dobře a věřím, že mám týmu pořád co dát.

Letos hrajete na pátém mistrovství za sebou, celkově na osmém. Jste mistr světa. Cítíte povinnost zaučovat mladší, kterých se letos v týmu sešlo víc než obvykle?

Možná v určitém směru, ale ti mladí kluci mají obrovský talent a třeba i odehrané zápasy v NHL nebo za mládežnické reprezentace. Jasně, seniorský hokej je jiný, ale myslím, že se rychle chytí. Myslím, že není potřeba nikoho úplně zaučovat, ale jsme tu samozřejmě jeden pro druhého. V týmu je dobrá atmosféra a není potřeba to nějak rozdělovat na mazáky a mladé hráče. Všichni jsme stejní, a tak chceme i hrát.

Cítíte zodpovědnost i vzhledem k tomu, že jste kapitánem?

Je čest mít na prsou céčko. Být na mistrovství světa jako kapitán je velká úloha a obrovská zodpovědnost. Ale nesnažím se nad tím moc přemýšlet, spíš chci mít připravenou hlavu na svůj výkon, abychom hráli dobře.

Vzpomenete si na první utkání v reprezentaci?

Vzpomenu, myslím, že to bylo v Olomouci a proti Švýcarům. Ale nejsem si jistý.

Máte pravdu, dokonce jste hned vstřelil gól. Je tenhle zápas to první, co vás napadne, když se řekne národní tým?

Není. Nejvíc mi vyskočí celé mistrovství 2010, to byl neskutečný zážitek. Hlavně ten konec. Ze začátku obrovské starosti a potom ten obrat... Je těžké to popisovat člověku, který to nezažije. Vždycky jsem záviděl zlaté generaci, že mohli dělat lidi v republice šťastnými. Jsem rád, že jsem to poznal. Byl to asi největší zážitek.

I to vás žene dál?

Rozhodně, rok 2010 dokázal, že to může jít kdykoli. Stačí, aby se to sešlo. Je to ale samozřejmě čím dál těžší, protože Kanada nebo Švédsko mají spoustu mladých hráčů v NHL, co jezdí na mistrovství. Ale v play off se může stát cokoli, určitě je to jedna z motivací.

Co čekáte letos?

Máme dost mladých, ale myslím, že to nevadí. Dají do toho zase něco jiného. Mladou krev a dravost. Předpovídat ale nechci. Snažím se jen být co nejlíp připravení a uvidíme, jak začneme. Máme těžké rozlosování hned na začátek, tak snad budeme mít štěstí.