Budějovice prověří Prostějov. Úkol: nenechávat se zbytečně vylučovat

Nenechávejte se zbytečně vylučovat. Tak asi bude dnes znít jeden z hlavních pokynů Václava Prospala směrem k hráčům Motoru, které čeká Prostějov. Tým, jenž má výborné přesilové hry.

„Přijel k nám soupeř, který dle mého bude hrát v horních patrech tabulky. Mají na první ligu velmi šikovné hráče, kteří dokážou být klíčoví především v přesilovkách,“ říkal trenér Prospal po posledním přípravném utkání, ve kterém Budějovice Prostějov porazily 4:1.

„Měli jsme velice slušnou první třetinu, hlavně prvních deset minut. Pak už měl náš výkon spíše klesající tendenci, ztratili jsme poté rytmus hry,“ vzpomínal kouč. „Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak to vůbec nebylo. Zdálo se mi, že mrtvé bylo publikum a následně i náš výkon. Pevně věřím, že v sobotu to bude diametrálně odlišné. Nemyslím si, že jsme tehdy odehráli dobrý zápas,“ přidal.

Kromě přesilových her Moravanů si bude muset Motor dávat pozor také na 39letého útočníka Tomáše Divíška. Z pěti odehraných utkání má pět gólů, když Vsetínu vstřelil hattrick, dal gól Benátkám a trefil se i proti Jihlavě. Veterán a klíčový hráč týmu je při chuti a je druhým nejlepším střelcem celé ligy. V prostějovském dresu je pro soupeřovu obranu nebezpečný také Marek Račuk, který dal zatím čtyři góly.

České Budějovice mohou naopak těžit z dobrých začátků zápasů. Jak proti Slavii, tak i v Přerově zápasy rozhodly právě v úvodních dvacetiminutovkách. Se Slavií Motor vyhrál první třetinu 4:0 a s Přerovem 3:0.

42 procent. To je úspěšnost Motoru na vhazování. Jihočeši jsou nejhoší v první lize

„Myslím si, že máme hodně bruslící tým, od začátku chceme hrát na plné koule, abychom to pak nemuseli v závěrech dotahovat,“ komentuje útočník Motoru Jiří Šimánek, který ale do posledního zápasu nemohl zasáhnout kvůli zranění. A nenastoupí ani dnes, teprve včera začal s týmem trénovat.

I když hokejisté Motoru hráli naposledy před týdnem díky rozlosování s lichým počtem prvoligových týmů, rozhodně se nenudili. „Možná, že kluci můžou trochu vypadnout ze hry. Pro nás je možná lepší hrát častěji, protože na trénincích dostáváme ještě větší kouř než obvykle v zápasovém rytmu,“ směje se 39letý útočník.

Nejen před dnešním duelem by měli českobudějovičtí střední útočníci začít víc pilovat vhazování. Ligová statistika mluví jasně, Motor je v této činnosti zatím úplně poslední s úspěšností 42 procent. Tedy z 257 buly jich dohromady hráči Motoru vyhráli jen 108. Hádejte, kdo je naopak nejlepší? Ano, dnešní soupeř Jihočechů. Prostějov má úspěšnost na vhazování téměř 55 procent.

„Zrovna dneska bylo na konci tréninků speciální cvičení pro centry na buly, aby se do toho dostali. I když je jasné, že na tréninku jsou takové situace vždycky jiné než v samotném zápase. Určitě se na to musíme více zaměřit, protože pak o puk zbytečně bojujeme jinde,“ ví dobře zkušený forvard, který by rád už také pomohl týmu nějakými body. Zatím za tři zápasy nemá ani jeden.

„Předpokládal jsem, že touto dobou už nějaké mít budu. Je třeba být víc na puku a být hokejovější, protože zatím jsem jen pořád bruslil a nic extra nevymyslel,“ přiznává Šimánek.