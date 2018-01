Budějovice se vrátí do roku 1951. Dresy připomenou jediný titul

Nečekejte, že se tehdy slavilo, jak to známe dnes. Pro dnešní dobu je nepředstavitelné, že by se v tisku neobjevila ani jedna fotka mistrovského týmu. „Tehdy se psalo hlavně o hospodářských výsledcích a kolik se kde sklidilo pšenice. Hokej šel stranou,“ říká hokejový historik a mluvčí českobudějovického Motoru Tomáš Kučera s tím, že z daného ročníku byla dlouhou dobu známá jen jedna fotografie z předávání poháru.

Dlouho tak nikdo například na snímcích neviděl, v jakých dresech hrál mistrovský celek. „Nechtěl jsem se smířit s tím, že by taková fotka neexistovala, a pátral jsem dál. U jednoho amerického článku z historie byl i odkaz na archiv ČTK. Narazil jsem tam na jednu fotku z naší mistrovské sezony, na které proti sobě hrály Budějovice a ATK Praha. Zrovna nám Karel Gut dával gól a v dálce k naší bráně přijížděl hráč, podle kterého se už dalo poznat, jaké dresy jsme tehdy měli,“ popisuje Kučera jeden z důležitých nálezů pro historii budějovického hokeje.

Budějovičtí hokejisté v roce 2017

Mistrovská sezona před 67 lety byla přinejmenším pro tehdejší hokejisty Českých Budějovic velice zvláštní. Hodně ji například ovlivnil proces s několika hráči v roce 1950. Komunistický režim poslal tehdy do vězení z budějovického AC Stadion Antonína Španingera, Zlatomíra Červeného a Jiřího Macelise.

„Zajímavostí je, že nás například dělilo jen šest bodů od sestupu, spekulovalo se o různých machinacích s výsledky zápasů. Titul nakonec Budějovice vybojovaly v utkání se Slovanem, které se ale hrálo v rámci turnaje. Ti kluci ani pořádně nevěděli, že jsou mistry, hrál se turnaj, ne boj o titul. Ale je to náš jediný titul, musíme si ho hýčkat,“ usmívá se hokejový historik.

Z tehdejšího kádru mistrů republiky dnes žijí už jen dva pamětníci – brankář Jiří Kolouch a útočník Karel Oberleitner. Nejen těmto dvěma hráčům vzdají v sobotu současní hokejisté Motoru hold.

Už ve svém pátém retroutkání oslaví českobudějovický klub 90 let od svého založení. Předchůdce dnešního Motoru, oddíl AC Stadion, založili přesně 10. ledna v roce 1928.

Hokejisté proti Karlovým Varům vyjedou v sobotu na led v replikách právě těch dresů, které nikdo pořádně nevyfotografoval a které na sobě nosili mistři ze sezony 1950/1951. Přesný název klubu tehdy zněl Závodní sokolská jednota Sdružené komunální podniky Jihočeského národního výboru České Budějovice. Hrát se ale nebude jako tehdy ve svetrech a v kulichách, dresy budou ušité ze současného moderního materiálu.

„Přesnou podobu pruhovaných červeno-modro-bílých dresů bychom rádi ukázali až při samotném utkání, ale možná ještě předtím fanouškům trochu něco odtajníme. Spolu s tím zahájíme i prodej upomínkových předmětů k retroutkání, jako budou minidresíky či puky,“ přibližuje Tomáš Kučera a doplňuje, že i samotné repliky mistrovských dresů po utkání půjdou do aukce.

Kromě vzpomínání na velký úspěch hokejového klubu se mohou fanoušci v sobotu těšit na další program. Ten začne už půl hodiny před zápasem, proto by měli lidé do Budvar arény přijít včas.

„Před utkáním s Karlovými Vary se na ledě sejdou hráči, kteří v klubu odehráli alespoň deset sezon. A je to zástup velkých legend, kterých bude víc než třicet. Od nejmladšího, třicetiletého Davida Kuchejdy, až po Václava Lence, kterému je už více než 97 let. Chybět by neměla taková jména, jako je Lála či Pouzar, ale přijede například i Kamil Brabenec. Každý z hráčů bude mít na sobě dres z doby, ve které za Budějovice hrál. Všichni tito hráči budou asistovat tomu, když ke stropu arény vystoupají plachty připomínající největší úspěchy historie klubu,“ doplňuje Kučera.

Rok 2017 zakončil Motor v první lize páteční domácí výhrou nad Třebíčí 2:1. Ještě před sobotním retrozápasem s Karlovými Vary, který začne v 17 hodin, zamíří Jihočeši ve čtvrtek do Ústí nad Labem.