Koncovku máme v poslední době strašnou, míní budějovický Galamboš

Zápas měl náboj i výbornou diváckou kulisu. Jednalo se o dobrou prověrku před play-off?

Rozhodně, zápas měl dobré tempo, hrálo se skoro jako v play-off. Bohužel, pro nás se špatným koncem, přestože se celkově vzato hrálo dobré utkání.

Podruhé v sezoně jste doma neurvali ani bod. Nemůže to před vrcholem sezony srazit sebevědomí?

Dvě domácí porážky za celou základní část je dobrá bilance. Ačkoliv jsme si druhou porážku připsali na samém konci, tak si nemyslím, že by nás to mělo vykolejit. Musíme si dát v play-off velký pozor, budeme začínat doma a nebudeme myslet na nic jiného než na dvě výhry.

Po úvodní vstřelené brance jste byli na koni a soupeře jasně přehrávali. Nebyla škoda, že jste z náporu nevytěžili více?

Velká, ale koncovku máme v posledních zápasech strašnou. Kdybychom odskočili o dvě branky, bylo by to úplně jiné. Musíme to zkoušet jednodušeji, chodit více do předbrankového prostoru.

Dalo by se říct, že to byl podobný zápas tomu v Karlových Varech?

Od obou celků jsme dostali podobné branky, což není dobře. Mělo by to být přesně naopak, takové góly bychom měli dávat my. Pořád si říkáme, že musíme chodit více do branky, a stále se nám to nedaří.

Zklamalo vás, že jste si nemohl zahrát proti Jaromíru Jágrovi?

Když jsem byl v Liberci, tak jsem měl možnost se s ním utkat. Zklamaný určitě nejsem, tím spíš, že jsem proti němu už jednou hrál.

Naději na první místo po základní části jste kvůli výhře Karlových Varů v Prostějově ztratili. Budete chtít v Přerově podat výkon, na který by se dalo v play-off navázat?

Může se zdát, že o nic nejde, ovšem my se za každou cenu musíme nastartovat na play-off, abychom už byli správně naladění a rozehraní.

Po základní části vás čeká netradiční pouze dvoudenní pauza. Bude to velká změna v přípravě na finální část sezony?

Je pravda, že vždy bývala delší příprava na play-off. Možná to bude paradoxně dobře, že nevypadneme z tempa a hned do toho vkročíme.