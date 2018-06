Půjdeme si pro postup do extraligy, věří budějovická posila Přikryl

Jak vlastně došlo k vašemu přesunu na jih Čech?

Sám ani přesně nevím. Nějaká jednání proběhla, měl jsem i nabídky z extraligy, ale kvůli tomu, že jsme měli dlouhou sezonu, to všechno padlo. Rozhodoval jsem se mezi Motorem a Kladnem a převážila první varianta.

První oslovení přišlo až od Václava Prospala, nebo jste byl s Motorem v kontaktu ještě před jeho příchodem?

Ne, dříve ne. Jsem stále hráčem Plzně a v předchozích sezonách jsem hostoval na Kladně.

Asi vás tedy v průběhu semifinálové série s Českými Budějovicemi nenapadlo, že další sezonu budete nastupovat v dresu s velkým M na prsou?

To vůbec ne. Říkali jsme si s ostatními v týmu, že by nebylo špatné za Budějovice hrát, protože město je krásné a jsou tu výborní fanoušci. Trénuji zde několik týdnů a už jsem se tu byl porozhlédnout. Je tu opravdu hezky, především historické centrum. Ale vážně mě v play off nenapadlo, že bych sem mohl zamířit.

Posily Českých Budějovic Jan Strmeň (brankář, 26 let)

Bude tvořit gólmanské duo s Petrem Kváčou. S Třincem v uplynulé sezoně slavil extraligové stříbro, převážně však chytal za Frýdek-Místek ve WSM lize. René Vydarený (obránce, 37 let)

Zkušený obránce se 105 starty za slovenskou reprezentaci se na jih Čech vrátil po pěti sezonách v Hradci Králové. Měl by patřit k jistotám v sestavě. Karel Plášil (obránce, 24 let)

Místní rodák a odchovanec odešel s extraligovou licencí do Hradce Králové. Nyní je urostlý bek zpátky a po vydařené sezoně na Slovensku se pokusí zabojovat o místo v sestavě. Jakub Babka (útočník, 25 let)

Budějovický odchovanec se do Motoru vrátil po jedné sezoně. Uplynulý ročník strávil na Slovensku a v Německu, v druholigovém Freiburgu patřil k oporám. Zdeněk Doležal (útočník, 25 let)

Produktivní a mimořádně platné křídlo. Odchovanec Sparty v minulých sezonách patřil k nejlepším hráčům soutěže, za Slavii si loni držel bilanci necelého bodu na zápas. Roman Přikryl (útočník, 23 let)

Šikovný centr, od kterého si v Motoru hodně slibují. Dokáže tvořit hru, je platný při přesilových hrách. V mladém věku by měl patřit mezi tahouny. Lukáš Endál (útočník, 31 let)

Střelec, jak se patří. Branky se od něho očekávají, prokazoval to jak v Havlíčkově Brodě, tak na Slavii. Umí i přitvrdit. Cody Bradley (útočník, 24 let)

Kanaďan přichází do Budějovic na doporučení hlavního trenéra Václava Prospala. Poslední tři štace strávil v Evropě, v Motoru je na zkoušce do konce srpna. Vladimír Škoda (útočník, 34 let)

Výborný bruslař, fyzicky skvěle připravený. Místní prostřední zná, na jihu Čech je stejně jako Bradley na zkoušce.

S Kladnem jste se probojovali až do baráže, kde jste dlouho atakovali postupové pozice. Co scházelo?

Opravdu moc nechybělo. Rozhodl duel s Karlovými Vary, kdy jsme inkasovali těsně před koncem. Gól vlastně neměl vůbec platit, ale to už je teď jedno. Položilo nás to a následně už jsme to nedokázali zvrátit.

Může být pro vás v dalších letech plus, že už máte s baráží zkušenosti?

Jistě, mohu z toho těžit. Před rokem nám to o kousek uteklo, letos jsme měli možnost porovnat své síly s extraligovými celky.

Byla baráž těžší na psychiku, nebo na rozložení fyzických sil?

Síly docházejí všem stejně, je to především o psychice. Rozhodují maličkosti, každá chyba může být v konečném důsledku znát.

Jak jste na Kladně vnímal hokejový boom okolo Jaromíra Jágra?

Vnímal jsem to tak, že budu mít možnost zahrát si s naší největší hrající hokejovou legendou. Nastupovali jsme chvilku spolu v lajně, chodili jsme na přesilové hry.

Před čtyřmi roky jste jako teenager vlétl do extraligy, kterou jste hrál i následnou sezonu. Poté jste ale strávil dva roky v první lize na Kladně. Upřednostnil jste WSM ligu i z toho důvodu, že jste dostával více času na ledě, a nízkém věku jste tak měl možnost rychleji se rozvíjet?

Určitě nelituji kroku, že jsem do první ligy odešel. V Plzni jsem se nevešel do prvních třech formací a ve čtvrté bych nedostával moc prostoru. Na Kladně jsem hrál kolem dvaceti minut za zápas, příležitost jsem dostával i při přesilovkách a v oslabeních. Byl jsem rád za šanci, kterou mi tam dali.

Ale ihned po sezoně jste zamířil na operaci s ramenem.

Přesně tak. V polovině sezony jsem se zranil a ročník jsem dohrával s přetrhanými vazy v rameni. Dostal jsem na vybranou, buď půjdu na operaci hned a už si nezahraju, nebo počkám až po sezoně. Chtěl jsem ji dohrát a operaci jsem si tak naplánoval až po jejím skončení.

Do přípravy s Jihočechy jste se tak zapojil později?

Trénuji s týmem třetí týden a zaměřuji se na nohy, často šlapu na kole. Cvičím každý den, je lepší, že mám zraněnou ruku než nohu. Příští týden mi sundají ortézu, takže pomalu se do toho začnu dostávat. Uvidím, co mi řeknou doktoři, ale na ledě budu muset začít opatrněji.

Roman Přikryl v dresu Plzně.

Suchá příprava se blíží ke svému konci. Je stejná jako v uplynulých letech, nebo jste se připravovali jinak?

Letní přípravy jsou dost podobné, sám jsem toho moc nenatrénoval, ale na kluky jsem se díval. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat na ledě. Pod Václavem Prospalem se dá očekávat fyzicky náročný hokej. Uvidíme, těším se na to.

Jdete do Českých Budějovic s tím, že cokoliv jiného než postup do extraligy bude neúspěch?

Už několikátou sezonu po sobě to tak je v Motoru nastavené. Už je načase, aby se klub dostal do nejvyšší soutěže, zasloužil by si to. Jdu na jih Čech s tím, že si půjdeme pro postup.