Budějovický gólman Gába: Položení branky jsem okoukal v televizi

Co říkají statistiky první ligy? V procentuální úspěšnosti (93,73 %) mu patří druhé místo, třetí je v kolonce průměrně obdržených gólů (1,60). Při zákrocích z něho čiší velká pohoda, proti Litoměřicím to byl jeho zápas.

Proti Litoměřicím, které jste porazili 1:0, jste si připsal 36 úspěšných zákroků. Měl jste více práce, než jste před zápasem čekal?

Litoměřičtí mají mladé mužstvo, už jsem proti nim dvakrát chytal. Snaží se o častou střelbu, vyznávají to více než kombinační hru. Přesto mě překvapilo, kolik jsem měl práce.

I přes nepovedený výkon jste brali plný počet bodů. Vypovídá to o kvalitě týmu?

Tři body se počítají, toho si musíme vážit. V zápase se k nám přiklonilo i štěstí, takže můžeme být rádi za to, co máme.

Závěr zápasu poznamenala netradiční situace, kdy gólman hostů Jakub Škarek vykopl branku ze své tradiční polohy. Co jste tomu z pohledu brankáře říkal?

Je to otázka zejména na něj. Do hlavy mu nevidím. Nemyslím si, že je to kluk, který by chtěl podvádět a úmyslně vykopávat branku. Vypadalo to, že to posunul schválně, ale bylo to sporné. Často se mi také stalo, že na mě lidé pořvávali, že jsem ji vykopl schválně.

Proti Litoměřicím jste si připsal třetí nulu v sezoně. Už se stalo rituálem, že po vítězném zápasu položíte branku?

Jednou jsem to viděl v televizi, zalíbilo se mi to, tak jsem to párkrát praktikoval. (usmívá se)

Za poslední tři zápasy jste inkasoval pouze dvakrát. Se svými výkony jste tak spokojen?

Mohu být, procentuální úspěšnost vypadá hezky. Více mě ale těší devět bodů, které jsme dokázali za tři zápasy uhrát. Navíc jsme porazili naše největší konkurenty.

V posledních třech zápasech jste dostal příležitost i díky tomu, že Petr Kváča nebyl zdravotně fit?

Petr měl střevní potíže. Jsem rád, že jsem se mohl do branky postavit a podat co nejlepší výkony.

Na Kladně a s Přerovem vám kryl záda 17letý Daniel Svoboda, pro něhož to byla první zkušenost s dospělým hokejem. Snažil jste se ho zaučit do chodu A-týmu?

Už předtím s námi chodil často na tréninky, takže už věděl, jak to chodí. Společně se Standou Hrubců pracujeme kolektivně na trénincích, máme dobrou spolupráci.

Zaslechl jste pokřik „Gába prezident“ už v průběhu zápasu?

Ano, ale vůbec nevím, jak to vzniklo. Lidi se mají při zápase bavit, takže jsem rád, že něco takového vymýšlejí a skandují.

Probírali jste s ostatními v kabině aktuální téma volby prezidenta?

Bavili jsme se o tom, měli jsme pár výměn názorů. Je na každém, koho bude volit.