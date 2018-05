MS V HOKEJI

„Protože to jsou přesně ty zápasy, kvůli kterým v létě trénujete. A teď je to tady. Je tu zápas, kdy musíte ukázat, co jste do toho v létě dali,“ míní David Krejčí.

Tím duelem, o kterém mluví, je čtvrtfinále mistrovství světa proti Spojeným státům. Začátek čtyřdenního play off, kde vás za dvě výhry ocení medailí. A zároveň okamžik, kdy hokej „vstupuje“ do boxerského ringu, z něhož odcházejí jen nadšení vítězové a smutní poražení. Ztratíte-li čtvrtfinálový mač, je konec. Reparát nepřijde.

„Ty zápasy baví každého hokejistu. Hrajete o prodloužení sezony, protože nikdo nechce skončit před vrcholem turnaje. Celou skupinu dřete jen kvůli play off,“ říká David Pastrňák.

Oba nemají společné jen křestní jméno, klubovou příslušnost (Boston) a teď místo v elitní české formaci. Oba shodně - jako velcí hráči - září v play off. Oba ho milují.

Jako by v něm neměli nervy. Jako by vítězila jejich bezstarostnost.

Krejčí hned dvakrát vyhrál v NHL produktivitu play off (2011 a 2013), což je výjimečný počin, který v minulosti zvládli jen opravdoví hokejoví velikáni. Byť on to teď v Dánsku lehce devalvuje, když tvrdí: „Někdy to sedne a prostě to tam napadá. Nebral bych to tak, že když jsem vyhrál bodování, byl jsem nejlepší. Jen mám takové zápasy rád.“

Pastrňák zase před měsícem ve Stanley Cupu zničil šesti body v jediném utkání Toronto, což se mu podařilo jako nejmladšímu hráči historie NHL. Není tedy pochyb, že až se dnes v 16.15 rozjede čtvrtfinále v dánském Herningu, bude reprezentace gólově spoléhat právě na dvojici Davidů.

„Vím o tom, že se to od nás čeká,“ řekne Krejčí. „Ale my si v kabině věříme, že každý může rozhodnout zápasy. Nesmíme spoléhat jen na jednu lajnu.“ I Pastrňák volí diplomatická slova, která jsou před takovými zápasy obvyklá: „Vůbec to není o mně, jsme tu jako tým. Jeden hráč žádný zápas nevyhraje, musíme se semknout.“

Češi mají v posledních letech na velkých turnajích problém v play off střílet góly. Postrádali rozdílové hráče, takové ty, pro které má angličtina výrazy, že „umí ukrást zápas a že ho dokážou zlomit“. Krejčí takovou oporou už několik let je, Pastrňák do této role dorostl.

Je jasné, že i Američané jsou si vědomi, jakou sílu bostonské duo má. Nasadí na něj obranářskou lajnu, která ho bude chtít vynulovat.

„Takže musíme hrát náš nejlepší zápas sezony,“ říká Krejčí.

Zároveň jsou oba Davidové na hru s osobními strážci zvyklí. Umí je ošálit, umí hrát v tempu, které play off přináší. To leckdy naopak bývá problém hráčů z evropských lig. Jsou vidět v základní skupině, září proti outsiderům, jenže pak se ve vyřazovací části vytratí. U Pastrňáka s Krejčím platil spíš opak. Nejlépe hráli proti Rusku, pak jim i kouč Jandač vyčítal, že proti slabším sokům zvolnili.

Po středečním tréninku Pastrňák říkal: „Čtvrtfinálový mód už dorazil.“ A Krejčí dovysvětloval: „Když po první třetině vedete 3:0, svádí to dát extra nahrávku, která už nemusí být. Takže se těším na zápas, kdy zase půjdu do brány a kdy budu čekat, jestli mě něco trefí a budu clonit gólmanovi.“

Mimochodem - když Krejčí v play off NHL zazářil v roce 2011 poprvé, měnil se následně kvůli němu systém hlasování ankety Zlatá hokejka. Vinou brzké uzávěrky nešlo zohlednit jeho úspěšné (a vítězné) tažení Stanley Cupem, a tak cenu získal až o dva roky později.

Teď - pokud budou všichni hlasující při smyslech - si stejně jako loni převezme trofej od sochaře Zdeňka Němečka 19. června v Praze David Pastrňák. Právě nadcházející dny v Dánsku mohou triumf mladíka, kterému bude příští pátek 22 let, stvrdit.

Snad ho pak moderátor vyhlásí jako toho, kdo reprezentaci výrazně dopomohl k medaili na mistrovství světa. Už dnešek napoví.