Věk je číslo. Slovenský Jágr může ve 42 letech vydělat 7 milionů dolarů

dnes 11:04

Jmenuje se Zdeno Chára, je mu 41 let a v létě mu končí smlouva v NHL. Dlouhé bidlo ze Slovenska přesto podepsalo nový kontrakt, který mu může vynést téměř 7 milionů dolarů za rok. To není špatné, co říkáte?

Když před lety začínal ve Spartě, smáli se mu. Od té doby však neustále překvapuje. Podpis nové a hodně lukrativní smlouvy je dalším v řadě triumfů hokejového obránce, na kterého se jen tak nezapomene. „Všechno začíná jeho výkony. Pořád je to dominantní hráč, pořád je schopný odehrát velkou porci minut každý zápas. Až jsme z toho trochu nervózní," smál se Don Sweeney, manažer Bostonu, když vysvětloval, proč s Chárou podepsal kontrakt už s předstihem. „Jako by nám říkal: Ne ne, nechte ty dveře otevřené, já pokračuju." Chára je v Bruins už dvanáctou sezonu, v NHL kroutí dokonce dvacátou. V klubu dělá kapitána od svého příchodu v roce 2006. To z něj činí nejdéle sloužícího muže s velkým C na prsou v lize. A ačkoli je jasné, že žádný 41letý veterán nemůže být tak dobrý jako před dvanácti lety, pořád je pro Boston klíčovým hráčem. Důkaz? Ze všech obránců tráví na ledě nejvíc času při hře pět na pět (téměř 30 procent ze zápasu). Extrémně důležitý je pro oslabení - v počtu minut strávených při něm na ledě je druhý (!) v lize za torontským Ronem Hainseyem. To nesvědčí o opotřebovanosti nebo ztrátě rychlosti, se kterou se starší hráči potýkají. Chára je navíc stále platný i v ofenzivě: v této sezoně nasbíral 23 bodů (7+16), což je nejvíc mezi obránci v týmu. „To všechno ukazuje, že chce být pořád nejlepší. Daří se mu to. Tudíž pro mě bylo rozhodnutí o prodloužení smlouvy jednoduché," říká manažer. Nechci končit! „Nechci končit, pořád tlačím káru dál. Každý rok, každou sezonu, každé léto. Chci být pořád lepší. Takhle jednoduché to je. Když se o to nesnažíte, budete jedním z mnoha. Nechci se dostat do toho stavu. Vždycky se chci zlepšovat," pravil Chára, jenž se dohodl na roční smlouvě se základním platem 5 milionů dolarů a možností výkonnostních bonusů v hodnotě 1,75 milionu. Dá se říct, že je to pro něj velké vítězství, protože si vydělá minimálně o milion víc než v tomto ročníku, kdy mu dobíhal starý kontrakt (jeho výše v průběhu času klesala). Jednání samozřejmě nebyla jednoduchá. Chára pochopitelně zprvu toužil po víceleté dohodě, dokonce byl ochoten v létě vyzkoušet, zda mu ji některý jiný klub nenabídne. Nakonec však dal přednost Bostonu, který má rád. I díky velice štědré nabídce. Bruins se do delšího kontraktu logicky nechtělo, jelikož by byl mnohem riskantnější. Proto byla jeho výše nižší, než kolik si může Chára vydělat takto. Výsledkem je výhodný kompromis pro obě strany: Chára může přesvědčit a příští rok podepsat další kratší smlouvu, Bruins zase neriskují a zároveň naznačují mladším hráčům v obraně, že brzy přijde jejich čas.

„Věřím, že budu hrát ještě po vypršení téhle dohody, když mi bude 42 let. Ale vím, že to není tak jednoduché, jak si člověk představuje. Pokaždé záleží na vašich výkonech. Nejprve je musím předvést a zbytek už přijde sám,“ ví více než dvoumetrový čahoun. Boston se i díky němu drží na druhém místě Východní konference jen bod za vedoucí Tampou a krátce před play off patří k hlavním favoritům na Stanley Cup.