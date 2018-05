Smutná pirátská odysea. Loni byl Chomutov v semifinále, letos bez play off

Piráti rupli 2:5 ve Zlíně, a protože desátá Sparta rozprášila 6:2 Mladou Boleslav, už ji v nedělním vzájemném souboji závěrečného kola nemůžou dostat pod sebe. Sparta má nedostižný šestibodový náskok. Duel zklamaných se šťastnými v chomutovské aréně vypukne v 16.20.

„Musíme zmobilizovat všechny síly a nahrát si body proti Spartě, protože máme k vyrovnané extralize obrovský respekt. Musíme se soustředit na sebe, abychom měli v play out klid,“ žádá Šťastný co nejdřív jistotu záchrany. Před Jihlavou, která je na barážové pozici, má jeho celek 11 bodů navrch.

Piráti si zápas ve Zlíně, bojujícím o přímý postup do čtvrtfinále, prohráli skličujícím úvodem. V čase 2:56 skóroval Ferenc z mezikruží, v 5:18 Popelka zblízka a brankáře hostů Lukeše nahradil Dvořák.

„Věděli jsme, o co hrajeme. Pokud jsme chtěli pomýšlet na desítku, museli jsme odehrát skvělý zápas, být koncentrovaní do šedesáté minuty,“ uvědomoval si Růžičkův asistent Šťastný. „Bohužel jako několikrát v sezoně jsme nezachytili začátek. Inkasovali jsme dvě rychlé branky, to na půdě dobře hrajícího Zlína není dobrý vstup.“

Radost hokejistů Zlína

Chomutov dvakrát snížil na rozdíl gólu, nejdřív Sklenář využil přesilovku netradičně díky sólu, na Noskovu ránu od modré čáry z první třetiny reagoval ve druhé části ze stejné vzdálenosti Slovák. Snahu hostů o vyrovnání zhatil Popelka, který nasprintoval za obranu, do prázdné branky pečetil Fořt.

„Za stavu 0:2 jsme dali kontaktní branku, pak znovu, bohužel se nám vyrovnat nepodařilo,“ truchlil Šťastný. „Klíčem ve Zlíně měly být využité přesilovky, bohužel náš zmar gradoval v převaze šest na tři.“