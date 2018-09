Horor chomutovských hokejistů v oslabení. Moc jančíme, říká Štich

Chomutov dál marně vyhlíží první body, po třech kolech je bez výhry předposlední. „Bohužel nula bodů, špatné, ale ještě je 49 zápasů. Pamatuju, jak Chomutov měl 15 výher v řadě a pak plno proher. Všichni nás dávají do baráže a na sestup, my neházíme flintu do žita. Zvedneme se,“ burcoval bek David Štich.

Početní nevýhoda je pro Piráty skutečně nevýhodou. Čtrnáctkrát hráli v oslabení, inkasovali šest gólů! Hororová bilance. Dvakrát proti nim využila přesilovku Kometa, jednou Hradec a včera dokonce třikrát Liberec.

„V oslabení se nemůžeme dostat do klidu, jančíme tam, vyrážíme dva na jeden puk, chceme jeden za druhého hasit problémy,“ komentuje Štich pirátskou mizérii.

Liberec věděl, že bránění ve čtyřech je chomutovskou Achillovou patou. Využil první tři převahy! „Měli jsme kvalitní rozbor jejich hry,“ doznal dvougólový hrdina hostů Michal Bulíř. „Přesilovky jsme zjednodušili, hned jsme šli do střelby. Já to dvakrát švihl a dvakrát to tam spadlo. Nevymýšlet žádné přihrávky do prázdné brány, na které jsme neměli, protože jsme měli 0 gólů na kontě.“

Chomutovský zadák Bohumil Jank tvrdí: „Máme problém, že nám vyjede soupeř od mantinelu, udělá dva tři kroky do středu a propálí to skrz beka. Musíme hrát, jak to chce trenér. Víc padat po držkách. A dělat co nejmíň zbytečných faulů. Když někdo někomu urazí ruce před bránou, to se bere, ale nesmíme faulovat v útočném pásmu. Potřetí jsme ztráceli 0:2, to si nesmíme dovolit.“

Pirátský trenér Vladimír Růžička žehral i na nevyužité přesilovky. „Kluci makají, při hře 5 na 5 jim nemám co vytknout. Snad jen, že chybí finální nahrávka do šance.“