Hrajete dobře, utěšoval chomutovské hokejisty Klepiš

„Musím ale říct, že Chomutov hraje dobře. V extralize je takových týmů víc a jsou dole, přitom podle výkonů by měly být jinde, což platí i pro Piráty,“ utěšoval poraženého soupeře boleslavský útočník Jakub Klepiš, jenž se na obratu z 0:1 na 3:1 podílel dvěma góly.

„Je to o spolupráci všech hráčů na ledě. Kdyby tam kluci nešli do brány a nevytvářeli ten tlak, já bych gól nedal. V pět na tři jsem to pak byl zrovna já, kdo vystřelil, ale i tam to byla zásluha celé lajny,“ řekl ČTK Klepiš.

Měl i myšlenky na hattrick. „Ty jsou každý zápas. Kdyby tam nějaká možnost byla, samozřejmě bych chtěl dát třetí gól. Já ale nepřemýšlel o hattricku, hlavně jsem myslel na to, abychom udrželi tři body, a to se nám naštěstí povedlo. Jsou to pro nás určitě moc důležité body. První třetina nebyla dobrá, soupeř měl lepší nasazení, více bojoval a měl více ze hry. Trenéři si k tomu řekli svoje. Od druhé třetiny už to bylo lepší, trochu jsme přidali a otočili to,“ radoval se Klepiš.

Piráti naopak želeli, že promrhali dobře rozjetý zápas. Vedli už od druhé minuty zásluhou Sklenáře. „Ale od druhé třetiny se hra srovnala a my jsme už žádný gól nepřidali. Nevytvořili jsme si moc šancí, abychom nějaké góly dali. Sehráli jsme špatně přesilovky, což rozhodlo,“ hodnotil pro klubový web chomutovský obránce Roland Knot.

Ve statistikách Piráti drželi s Boleslaví krok, domácí je přestříleli jen o tři rány, ovšem produktivita a chyby Chomutov potopily. „Ve hře jsme nepropadli, nebyli jsme horší, ale udělali jsme nějaké chyby, které Boleslav potrestala,“ štvalo Knota.

Brankář Justin Peters teprve podruhé klesl v úspěšnosti zákroků pod 90 procent, i tak ale byl znovu oporou Pirátů. „Brankář nás zase podržel, chytil několik šancí, ale dali jsme jenom jeden gól venku a na to se špatně vyhrává,“ uvědomuje si Knot, jenž přišel do Chomutova právě z Mladé Boleslavi. „Malinko speciálně jsem to vnímal, ale neviděl bych to nijak extrémně. Chtěl jsem samozřejmě vyhrát, ale ne víc než v jiných zápasech.“

Zatímco Knot proti svým neuspěl, na druhé straně se prosadil Michal Vondrka. Bývalý kapitán Pirátů gólem na 3:1 zpečetil výhru Bruslařů a spolu s Klepišem vládne boleslavským statistikám. Klepiš stihl za 19 zápasů 18 bodů (8+10), Vondrka zaznamenal ve 22 duelech 15 bodů (8+7).

„O Vondrcovi se snad ani nemusíme bavit, je to skvělý hokejista. Jsem moc rád, že ho mám v lajně,“ pochvaluje si Klepiš.