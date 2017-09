Chomutov poprvé bez bodu: Nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali

„Jak se říká, nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali. Je dobře, že si zase trošku sedneme na zadek a vrátíme se k naší hře, protože ne všechno z naší strany bylo dneska dobré,“ uznal chomutovský asistent trenéra Jan Šťastný. Jeho Piráti se zřítili na 4. příčku.

„Bolí nás porážka, ale ne ztracená série. Věděli jsme, že nemůže trvat 52 kol,“ mávl rukou útočník Vladimír Růžička, autor jediného gólu Chomutova. A vedoucího. Po přihrávce Tomečka zpoza branky puk zametl do odkryté klece.

Narazily na sebe nejlepší obrana extraligy, Piráti předtím za sedm kol dostali jen 12 gólů, a nejúdernější ofenziva - plzeňských 37 branek za sedm zápasů bralo dech.

„Věděli jsme, že dali dvakrát desítku, ale speciálně jsme se na to nechystali. Mají šikovné kluky, jenže dva góly jsme jim nabídli. Skóre 1:4 by mohlo svádět k tomu, že vyhráli rozdílem třídy, ale nebylo to tak,“ mínil Růžička. V půlce zápasu srovnal Kubalík, v přesilovce dal vítězný gól Mertl, který po Stachově zásahu ještě pečetil. „Plzeň nám dnes dala lekci v zakončení. Střely, které měla kolem brány, pěkně umístila,“ chválil vítěze Šťastný.

Ale to i plzeňský kanonýr Dominik Kubalík poražené: „Chomutov podává neskutečné výkony, má silnou defenzivu a přesilovky. Museli jsme být hodně obětaví, nahazovat puky a bojovat o ně v rohu. Když mají tak velké beky jako jsou Slovák nebo Valach, není to snadné, protože my máme spíš menší hráče. Venku býváme opaření, když dostaneme první gól, snad se to teď zlomilo.“

Zápas sledovalo 5 028 diváků a řada z nich v neděli vyrazí do Litvínova. Derby vypukne v 17.30, Verva je předposlední. „Nemá cenu po osmi kolech řešit, kdo je první a kdo poslední. Mají natolik zkušené mužstvo, že je otázka času, kdy se zvednou. Pojedeme tam s obrovským respektem,“ hlásí Šťastný, „ale i s touhou získat zpět ztracené body.“