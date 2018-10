Mám sedm let dělat rolbaře? ptá se Růžička. Posily na českém trhu nevidí

Pirátům chybí kvalita i sebevědomí.

Kádr patří k nejslabším v extralize, série porážek navíc hodně pocuchala psychiku Růžičkových svěřenců.

Chomutovští v neděli dřeli. Nevypustili snad jediný souboj, poctivě plnili Růžičkovy pokyny. Přesto i pošesté v extraligové sezoně zůstali bez bodu. Nedávají totiž góly. Jsou nepřesní v rozehrávce. A tvrdě pykají za individuální chyby.

„Ale já věřím, že se mi to podaří nastartovat a začneme vyhrávat,“ říká Růžička - i přes prohru spokojený se zlepšeným a bojovným výkonem svého mužstva.

Jak se z vašeho pohledu vyvíjelo utkání?

Přijeli jsme na Spartu s tím, že chceme dobře bránit. Ta první třetina nevypadala v našem podání úplně hrozně, bohužel Sparta velice dobře sehrála přesilovou hru a my dostali gól do prázdné branky. Pak jsme za stavu 0:2 měli dvě, tři velké šance. Marek Tomica jel sám na branku a nedal. Třetí gól byl takový smolný a tam se zápas lámal. Bohužel se trochu trápíme v koncovce, ale jinak hráčům nemůžu nic vytknout.

Je těžké zůstat v současné situaci pozitivní?

Není to jednoduché, samozřejmě chceme vyhrávat. My jsme ze šesti zápasů jen jednou vedli a to asi jen půl minuty. Není to jednoduchá situace. Vůbec lehké to není pro gólmany. Štěpán Lukeš měl něco s tříslem, dva zápasy musel chytat Aleš Stezka. Oba jsou dost mladí. Hrajeme s tím, co máme. Věřím, že si naši mladí hráči na extraligu brzo zvyknou. Liga běží dál, nebude snadné se na soupeře dotáhnout. Víme, že bychom měli tým posílit, ale na druhou stranu teď už moc hráčů volných není a berete je už tak trochu na blind.

Český trh příliš zajímavých posil nenabízí, že?

Je to tak. Český trh teď hráče, které potřebujeme, už nenabízí. Nejsou tam kluci, co by nám pomohli v přesilovkách. Musíte zkusit nějakého Kanaďana, ale to je docela velký risk. Nevěřím tomu, že by nám pomohl někdo z první ligy.

Co se v kabině dělo po pátečním debaklu 2:9 s Plzní?

Po zápase jsme si na dvě hodiny sedli. Viděl jsem, že už je čas na to, abychom se s kluky pobavili. Po Plzni jsme byli všichni rozčarovaní, sedli jsme si, hráči měli dobré poznatky. Výsledkem byl zlepšený výkon proti Spartě.

Bylo to nejlepší vystoupení Pirátů v sezoně?

Asi jo. I hráči to cítí. To, co jsme si řekli, tak hráli. Poté, co jsme předvedli proti Plzni, jsem se bál. Někteří kluci byli ustrašení, co se asi bude dít tady, když nám to doma nevyšlo a Sparta má kvalitní tým, ale zvládli to. Každopádně někdo musí dávat góly, naše hra musí být ještě jednodušší. Nebudeme dávat góly jako Sparta, že si to čtyřikrát přihrajeme do prázdné. Musíme přijít na způsob, jak budeme skórovat.

Jak teď přistupujete k hráčům? Křičíte, nebo se je spíš snažíte povzbudit?

Tým potřebuje hlavně zklidnit. Máme dvě lajny hráčů, kteří hrají extraligu vlastně poprvé. Každá chyba nás stojí gól, my navíc góly moc nedáváme. Kluci ale makají a dřou. Psychika je o tom, že potřebujete nějaký zápas uhrát. Sám vím, že moc jiné hráče mít nebudeme, něco s tím musím udělat.

Neříkáte si, jestli nechcete od současného kádru Chomutova, kterému chybí kvalita, na ledě příliš?

Samozřejmě o tom přemýšlím. Možná na ty hráče je současný systém až moc. Trochu to změníme, budeme chtít hrát to, co jsme zkoušeli proti Spartě. Věřím, že si to během týdne sedne. Čekají nás těžké zápasy s Vítkovicemi a Pardubicemi, žádný soupeř teď pro nás není lehký. Věřím, že to nastartujeme.

Nepřepadá vás na střídačce bezmoc?

Spíš si říkám, jestli jsem něco nemohl udělat lépe. Byl jsem zvyklý mít v týmu větší škálu hráčů, mohl jsem lajny promíchat a dát týmu impuls. Tady už jsem to zkoušel trošku promíchat, ale viděl jsem, že to nezabírá. Na rovinu si řekněme, že za dva roky odešli opravdu kvalitní hráči. V útoku třeba David Kämpf a David Kaše, v obraně zase Honza Rutta. To mužstvo by s nimi bylo úplně někde jinde. Ale nejsou, odešli. Musíme to zvládnout s těmi kluky, co tu jsou. Teď se hodně zabývám tím, jaký herní styl bude tomuto kádru vyhovovat. Na to musím přijít.

Věří vaší cestě stále také vedení klubu? Máte důvěru?

Zavolejte pánům Veverkovým (šéfové Chomutova) a zeptejte se jich. Tu důvěru od nich mám pořád. Když vám někdo dá smlouvu na deset let, tak se pak vždycky musím smát tomu, co se píše. To tam teď asi budu sedm let dělat rolbaře, manažera a chodit koukat na počasí, jaké bude? Pro nás je teď důležité, abychom se ještě zlepšili a uhráli zápas. To nás posune.