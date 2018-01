Na mistra chomutovští hokejisté umí. Proti Kometě jen vítězí

„Proti nim nám to jde dobře. Oni chtějí hrát hokej, my hrozíme z brejků, ať doma, nebo u nich. Škoda, že není takových týmů víc,“ řekl útočník Jakub Sklenář. I on proti Kometě perlí. Ve třech předešlých setkáních jí dal vždy gól, včera pomohl asistencí na Smejkalovu vedoucí trefu. S Brnem si zapsal pět bodů ze 16.

„Já jsem ze Znojma, což je kousek od Brna, pro mě to jsou speciální zápasy. Vždycky se mi na Kometu hrálo hrozně dobře, je to můj oblíbený soupeř, nějaký gól jsem mu už dal,“ pochvaluje si. I to, že Piráti proti šampionům přestáli šest oslabení. „Paradoxně nám proti Brnu jdou. Erat a další hráči jsou silní na puku, chtějí si hodně nahrávat, my se tomu snažili zamezit. Naopak přesilovky nám na Kometu nejdou hrozně dlouho, nevím proč,“ krčí Sklenář rameny.

Včera to nevadilo, rozhodl kapitán Vondrka úspěšným sólem, duel zdramatizovala rána Vincoura do šibenice. „Zase nás skvěle podržel Lukeš,“ poděkoval Sklenář brankáři. „Měli jsme dobrý začátek, slušnou 2. třetinu, ale ve třetí jsme polevili a Kometa začala tlačit. Obětavostí jsme to uhráli.“ Předtím Chomutov třikrát porazil Brno 3:2 - v nájezdech, prodloužení a klasicky.

Přišlo 4 562 diváků a kotel hostů si v rámci tématického výjezdu zahrál na Mexičany. Oblékli si ponča, nasadili sombrera, v ruce měli kaktusy a tequilu z kartonu. „Hezké až na pyrotechniku na konci, to bylo za hranou. Ale kulisa byla parádní. I od našich fanoušků,“ užíval si Sklenář.

Piráti z 11. místa ztrácejí na elitní desítku, která zaručí play-off, tři body. „Tak vyrovnanou tabulku nepamatuji, musíme hrabat bod po bodu a uvidíme, jestli to bude stačit.“