Vrátíme se, věří hokejisté Hradce. V Liberci musí vyhrát

Přestože první dvě utkání vyhráli, v dalším průběhu série o pověst favorita přišli, a to navzdory tomu, že do play off nastupovali z druhé příčky, zatímco soupeř až ze sedmé. Nesnáze vznikly hlavně kvůli posledním třem zápasům, v nichž nejen že oni prohráli, ale soupeř byl lepší.

Už dopoledne? Nebude problém, zaznívá Mají to ve srovnání s většinou extraligových soupeřů blízko, přesto k zápasu vyrazili už v pátek. Právě tento fakt je asi nejviditelnějším dopadem neobvyklého začátku sobotního šestého zápasu čtvrtfinálové série mezi Libercem a Hradcem Králové. Kvůli galavečeru bojovníků Night of Warriors, jenž proběhne v liberecké hale právě v sobotu, se totiž hokej začne hrát už v 11 hodin (online reportáž). „Je to netradiční, ale pro obě mužstva stejné. Myslím si, že to nebude problém,“ říká hradecký kouč Václav Sýkora. „Oba týmy trénují v dopoledních hodinách. Hráči jsou zvyklí celou sezonu podávat tréninkové výkony v této době,“ doplňuje ho kouč libereckých Bílých Tygrů Filip Pešán. „Ráno prostě vstaneme a půjdeme na zápas,“ uvedl obránce hradeckého Mountfieldu Petr Zámorský, „každý si dá, co mu vyhovuje, někdo víc a nabere si oběd rovnou ráno, někdo jen snídani.“ Větší problém než hráči mohou mít pořadatelé večera bojovníků. Šestý zápas play off se totiž bude hrát až do rozhodnutí, nemohou jej ukončit samostatné nájezdy. Duel se tak může protáhnout a pořadatelé by se s přípravou večerní akce dostali do problémů. „Potřebujeme, aby utkání skončilo nejdéle v 15.30,“ zdůrazni ředitel sportovního areálu Lukáš Přinda. Večer bojovníků má začít v 18 hodin.

Aby nepříjemnosti nebyly ještě větší, musí vyřazení odvrátit a to mohou jen tím, že v Liberci vyhrají. Pak by se o postupujícím do semifinále rozhodovalo v pondělí v Hradci v určitě posledním zápase série.

Jenomže vyhrát v Liberci se hokejistům Mountfieldu od jejich příchodu na východ Čech v létě 2013 povedlo jen jednou. Shodou okolností hned v prvním zápase, a ještě až v prodloužení. Na první výhru v základní hrací době už téměř pět let zatím čekají marně. Přesto cítit se předem poraženi již před dnešním šestým duelem nemusí.

„Víme o tom, že jsme tam nikdy nevyhráli v základní hrací době. My tam ale nepotřebujeme vyhrát za tři body, my tam potřebujeme vyhrát,“ řekl hradecký útočník Jiří Šimánek, který je po celou dobu členem hradeckého kádru.

„Série pokračuje dál a Liberec ještě potřebuje vyhrát čtvrté utkání. Výhoda je na jeho straně, my ale budeme chtít navázat na výkon ve třetí třetině posledního utkání,“ doplňuje Šimánka kouč Hradce Václav Sýkora. „Věřím, že se v Hradci sejdeme ještě v pondělí, konec ještě není,“ řekl po čtvrteční prohře 1:2 útočník Rudolf Červený.

Mountfield by k úspěchu potřeboval zlepšit se v několika činnostech. Jednak by rád konečně poprvé vstřelil úvodní branku zápasu. Ve všech pěti předcházejících jako první skóroval Liberec. „Před zápasem si vždycky říkáme, že nemůžeme dostat první gól. A dostali jsme ho zase, je to frustrující,“ stěžoval si po pátém utkání hradecký obránce Petr Zámorský. Libereckému Kvapilovi na to ve čtvrtek stačilo něco málo přes minutu.

Od té chvíle Hradečtí znovu jen dotahovali náskok soupeře. Podařilo se jim ale jen snížit na konečných 1:2, víc branek už nevstřelili. „Dáváme málo gólů, k úspěchu potřebujeme zvýšit produktivitu,“ vidí další příčinu tří předešlých porážek Tomáš Martinec, jeden ze Sýkorových asistentů, „musíme se víc cpát do branky, potřebujeme dávat i nehezké góly, třeba nějaký šťastný, který by nás nakopl.“

S tím souvisí i poslední věc, která Hradci ve čtvrtfinále nejde: nedaří se mu v přesilovkách. „Je třeba víc klidu. Musíme najít mezeru nebo lepší pozici na nahrávku a zakončit,“ myslí si obránce Zámorský.